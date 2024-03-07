الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طوابير داخل معارض "أهلًا رمضان" لشراء السلع الغذائية (فيديو)

معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان

شهدت معارض “أهلًا رمضان” طوابير زحام على شراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة وصلت إلي 30٪ من كافة احتياجات البيت المصري.

 

مواطن: معارض أهلا رمضان حمتنا من جشع التجار

قال أحمد عبدالله، أحد المواطنين من سكان منطقة العمرانية الغربية التابعة لحي العمرانية في محافظة الجيزة لـ "الدستور" إن المنتجات المقدمة من قبل معرض أهلًا رمضان التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية عظيمة جدًا، إذ يطرح المعرض السلع الأساسية بكميات كبيرة ما يوفر احتياجات الأهالي منها، منوهًا:" يتوفر داخل معارض أهلًا رمضان الزيت والسكر والأرز والسمن بأسعارها المعلنة من قبل وزارة التموين".

 

تابع، أحد المواطنين من سكان منطقة العمرانية الغربية التابعة لحي العمرانية، أن معارض كلنا واحد قدم الرعاية للأهالي، وحمتهم من جشع التجار الذين يطرحون السلع الأساسية بأسعار باهظة جدًا، ما يقف حائلًا أمام شراء المواطنين لاحتياجاتهم، معقبًا:" أشتريت كل احتياجاتي من معرض أهلًا رمضان".

 

سكان الجيزة: معارض أهلًا رمضان كانت نجدة من هيمنة التجار

أوضح محمود عبدالسلام، أحد المواطنين من سكان منطقة العمرانية الشرقية التابعة لحي العمرانية في محافظة الجيزة لـ "الدستور" أن معارض أهلًا رمضان كانت بمثابة نجدة للمواطنين من هيمنة التجار على الأسواق، مشيرًا إلى أن الياميش مقدم في معرض أهلًا رمضان بأسعار مخفضة بشكل كبير عن المحال التجارية والأسواق.

 

أشار إلى أن الياميش يطرح بأسعار تناسب كل الطبقات الإقتصادي، معلقًا:" الإقبال كبير جدًا على معارض أهلًا رمضان ولسه الناس هتتوافد خلال الأيام اللي جاية بشكل كبير جدًا، لأن أهلًا رمضان هو أرخص منفذ لطرح السلع في مصر".

 

أضاف مصطفى جاد الله، أحد المواطنين من سكان منطقة الطالبية فيصل التابعة لمحافظة الجيزة لـ «الدستور» إن الأسعار المطروح بها السلع الرمضانية تلقى رواجًا كبيرًا خاصًة وأنها مخفضة، منوهًا أن التخفيضات تصل لأكثر من 40%، معقبه:" أهلًا رمضان ملاذ الفقراء للشعور بالأجواء الرمضانية".

 

اختتم حديثه موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديمه يد العون للمواطنين خلال استعدادات شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن أهلًا رمضان قدم دعم كبير للأهالي، وهون عليهم مرارة الأسعار الباهظة التي يطرح بها تجار المواد الغذائية، والمحال التجارية السلع الغذائية، مضيفًا:" أهلًا رمضان قبلة الأهالي لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والياميش الرمضاني".

معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان
اهلا رمضان معرض أهلا رمضان السلع المواطنين سلع أهلا رمضان

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أمريكا وافقت سريا على بيع 100 صفقة أسلحة عسكرية لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

عاجل.. إطلاق نار جماعى على حافلة بولاية فيلادلفيا الأمريكية

بشائر مارس للموظفين.. التعجيل بصرف زيادة الأجور للمرة الخامسة خلال 4 سنوات

ماذا يحدث فى أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزى؟.. رئيس الشعبة يجيب:

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

عطل فنى يضرب فيسبوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟