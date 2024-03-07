طوابير داخل معارض "أهلًا رمضان" لشراء السلع الغذائية (فيديو)

شهدت معارض “أهلًا رمضان” طوابير زحام على شراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة وصلت إلي 30٪ من كافة احتياجات البيت المصري.

مواطن: معارض أهلا رمضان حمتنا من جشع التجار

قال أحمد عبدالله، أحد المواطنين من سكان منطقة العمرانية الغربية التابعة لحي العمرانية في محافظة الجيزة لـ "الدستور" إن المنتجات المقدمة من قبل معرض أهلًا رمضان التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية عظيمة جدًا، إذ يطرح المعرض السلع الأساسية بكميات كبيرة ما يوفر احتياجات الأهالي منها، منوهًا:" يتوفر داخل معارض أهلًا رمضان الزيت والسكر والأرز والسمن بأسعارها المعلنة من قبل وزارة التموين".

تابع، أحد المواطنين من سكان منطقة العمرانية الغربية التابعة لحي العمرانية، أن معارض كلنا واحد قدم الرعاية للأهالي، وحمتهم من جشع التجار الذين يطرحون السلع الأساسية بأسعار باهظة جدًا، ما يقف حائلًا أمام شراء المواطنين لاحتياجاتهم، معقبًا:" أشتريت كل احتياجاتي من معرض أهلًا رمضان".

سكان الجيزة: معارض أهلًا رمضان كانت نجدة من هيمنة التجار

أوضح محمود عبدالسلام، أحد المواطنين من سكان منطقة العمرانية الشرقية التابعة لحي العمرانية في محافظة الجيزة لـ "الدستور" أن معارض أهلًا رمضان كانت بمثابة نجدة للمواطنين من هيمنة التجار على الأسواق، مشيرًا إلى أن الياميش مقدم في معرض أهلًا رمضان بأسعار مخفضة بشكل كبير عن المحال التجارية والأسواق.

أشار إلى أن الياميش يطرح بأسعار تناسب كل الطبقات الإقتصادي، معلقًا:" الإقبال كبير جدًا على معارض أهلًا رمضان ولسه الناس هتتوافد خلال الأيام اللي جاية بشكل كبير جدًا، لأن أهلًا رمضان هو أرخص منفذ لطرح السلع في مصر".

أضاف مصطفى جاد الله، أحد المواطنين من سكان منطقة الطالبية فيصل التابعة لمحافظة الجيزة لـ «الدستور» إن الأسعار المطروح بها السلع الرمضانية تلقى رواجًا كبيرًا خاصًة وأنها مخفضة، منوهًا أن التخفيضات تصل لأكثر من 40%، معقبه:" أهلًا رمضان ملاذ الفقراء للشعور بالأجواء الرمضانية".

اختتم حديثه موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديمه يد العون للمواطنين خلال استعدادات شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن أهلًا رمضان قدم دعم كبير للأهالي، وهون عليهم مرارة الأسعار الباهظة التي يطرح بها تجار المواد الغذائية، والمحال التجارية السلع الغذائية، مضيفًا:" أهلًا رمضان قبلة الأهالي لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والياميش الرمضاني".

معرض أهلا رمضان

معرض أهلا رمضان

معرض أهلا رمضان

معرض أهلا رمضان