تفاصيل مشاركة إسعاد يونس فى مسلسلات رمضان 2024

تشارك الفنانة إسعاد يونس في الموسم الرمضاني بمسلسل "كامل العدد +1" المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل، ومسلسل إذاعي "معاد مع إسعاد"، الذي يعرض على الراديو 9090.

كامل العدد +1

تشارك إسعاد يونس في مسلسل كامل العدد وتجسّد فيه دور حياة وهى فنانة معتزلة وتجمعها العديد من المواقف مع زوجها في إطار اجتماعي لايت.

أبطال مسلسل كامل العدد الجزء الثاني

مسلسل كامل العدد الجزء الثاني من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، عمرو جمال، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

ويستكمل مسلسل كامل العدد +1 أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في رمضان الماضي 2023، وتتطور شخصيات الأبناء وتتطور مشاكلهم، ما جعل المسلسل يكون قريبًا من المشاهدين وأن شخصياته حقيقية.

مسلسل معاد مع إسعاد

وتشارك إسعاد يونس بمسلسل إذاعي "معاد مع إسعاد" ويذاع على الراديو 9090 وتدور أحداث المسلسل حول إسعاد يونس التي تقرر كتابة مذكراتها، فتلجأ لشقة صغيرة كانت لجدتها بأحد أحياء مصر القديمة بمنطقة الأزهر، لتبدأ في رحلة إعادة اكتشاف للذات وإعطاء فرصة التعرف على الأماكن التاريخية الشهيرة.

موعد مسلسل معاد مع إسعاد

وكشفت الفنانة إسعاد يونس عن موعد إذاعة برنامجها الجديد معاد مع إسعاد، والذي يعرض يوميًا طوال الشهر الكريم في الثالثة مساءً.

آخر أعمال إسعاد يونس

وشاركت صاحبة السعادة في فيلم عصابة عظيمة، الذي يعتبر آخر أعمالها الفنية، وجسدت دور امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، لكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة، ويتسبب ابنها في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه.