الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

قبل عرض كامل العدد +1.. كيف تظهر إسعاد يونس في العمل

الفنانة إسعاد يونس
الفنانة إسعاد يونس

تُشارك الفنانة إسعاد يونس في مسلسل "كامل العدد +1" والذي من المقرر عرضه في شهر  رمضان المقبل، ضمن قائمة دراما رمضان 2024.

وطرحت قناة on، مؤخرًا بوستر منفردا للفنانة إسعاد يونس بشخصيتها في مسلسل "كامل العدد +1"، وتجسد شخصية تدعى حياة وهي فنانة معتزلة وتجمعها بالعديد من المواقف مع زوجها.

بوستر كامل العدد +1

المسلسل من المنتظر عرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية بالتزامن مع عرضه عبر قناة ON العامة، وقناة ON DRAMA خلال شهر رمضان المبارك.

قصة وأحداث مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2024.

مسلسلات رمضان 2024.. بوستر منفرد لإسعاد يونس فى "كامل العدد +1" على ON

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل كامل العدد +1 وأبرز أبطاله

أبطال وصناع مسلسل كامل العدد +1

مسلسل "كامل العدد +1" بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة  Eagle Films للمنتج جمال سنان.

مسلسل كامل العدد النسخة السابقة

وحقق المسلسل في نسخته السابقة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بصناع العمل، وبالحكاية التي اقتربت من الكثير مما يحدث في البيوت المصرية، وأعادتهم لواحد من أنجح الأفلام المصرية التي مازال الجمهور يحب مشاهدتها، وهو فيلم "عالم عيال عيال" بطولة النجمين رشدي أباظة وسميرة أحمد، وهو الفيلم الذي حرص صناع العمل على تقديم التحية لكل من شاركوا فيه، خاصة مع اقتراب ملامح القصتين.

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