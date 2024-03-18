مسلسل الحشاشين.. "الصباح" كان يقتل بغير رحمة وأعدم اثنين من أبنائه

مازالت أصداء عرض مسلسل الحشاشين ، تتردد، بين جمهور الدراما المصرية، وما فتحه المسلسل من أسئلة حول جماعة الحشاشين، أشد الفرق الدموية العنيفة في التاريخ الإسلامي، وعن مؤسسها حسن الصباح.

حسن الصباح كان يقتل بغير رحمة وأعدم اثنين من أبنائه

فعبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، قال دكتور إبراهيم محمد منصور، أستاذ الأدب العربي الحديث والنقد بجامعة دمياط: "حسن الصباح مسلم شيعي فارسي، هو داعية ديني، ومفكر، وقاتل، استقل بنظرية في الإمامة، منبثقة من النظرية الشيعية الفاطمية وتنسب لإسماعيل (أحد أئمة آل البيت) فتسمى الإسماعيلية، ثم تنسب لنزار الابن المغضوب عليه من أبيه الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، فتسمى النزارية، وسواء النظرية الإسماعيلية أو فرعها النزارية فهما تؤمنان بعصمة الأئمة من آل البيت، والإمام الإسماعيلي النزاري بالذات يستطيع أن يشرّع بالعقل وبالنقل، فإذا كان مختفيا فهناك من ينوب عنه وهو الحاكم.

ولفت “منصور” إلى: كان حسن الصباح منشقا عن القاهرة عاصمة الفاطميين السياسية والفكرية. وعاش في قلعة محصنة في شمال إيران هي قلعة "ألَموت" وهناك طور النظرية وطبقها على الكفار الذين هم كل من يخالف رأيهم، فقتل قوادا كبارا منهم نظام الملك، وهدد سلاطين السلاجقة واخترق عروشهم.

كان حسن الصباح حاد الذهن، ثاقب الفكر، قديرا عالما بالهندسة والحساب والفلك والسحر، وأشياء أخرى، كما امتاز بالزهد لكنه كان قاسيا، وهذه شهادة المؤرخ ابن الأثير الذي لم يكن صديقا له، يقول عن حياة حسن الصباح، في قلعة "ألموت" طوال 35 عاما عاشها في تقشف، ولم يجرؤ أحد على شرب الخمر علنا أو صبها في الجرار، وكان يقتل هو وأتباعه بغير رحمه حتى أنه أعدم اثنين من أبنائه.

مسلسل الحشاشين

واستكمل “منصور”: وبعد وفاة حسن الصباح ببضع سنوات قتل أتباعه الإسماعيليون الخليفة العباسي المسترشد، فأقيمت الاحتفالات في قلعة ألموت لمدة سبعة أيام ابتهاجا بما فعله (الرفاق) وهو اللقب الذي يحمله الداعية منهم، ويمكن القول إن هذا المجند القاتل هو الحشاش، أي أن الحشاشين هم القتلة من أتباع العقيدة الإسماعيلية المتشددة الخطيرة، وكانت قدرتهم على اغتيال الخصوم بالغة القسوة، لكنها لم تكن أقل قسوة من قدرتهم على إعدام المخالفين من بني عقيدتهم، ففي القرن السادس الهجري، ونتيجة خلاف بينهم، قتلوا في يوم واحد داخل قلعة ألموت 250 إسماعيليا نتيجة خلاف حول الإمام و"التعاليم" ففي عقيدتهم أن المخالف كافر ويقتل، ولو دُعي الإسماعيلي نفسه، من الإمام لنبذ الشريعة، ثم مارس طقوسها وفروضها، يقتل أيضا.

واختتم “منصور” مؤكدا على: وبرغم أن العقيدة الإسماعيلية النزارية مأخوذة من القاهرة الفاطمية، إلا أنها عُدّلت، وحين خافت القاهرة على نفسها من هؤلاء الحشاشين القتلة، اتخذت أساليب أمنية صارمة ضد المتسربين منهم، وفي النهاية انحصر خطرهم في إيران وسوريا، في ظروف ضعف الخلافة العباسية.

مسلسل الحشاشين

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

ويعرض مسلسل الحشاشين، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

ويعرض مسلسل الحشاشين علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.