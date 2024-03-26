الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سيكوباتيه. طبيب نفسي يحلل شخصية حسن الصباح في مسلسل الحشاشين

الحشاشين
الحشاشين

شهدت حلقة مسلسل الحشاشين يوم أمس تفاصيل قتل حسن الصباح لنجله، حيث قام الصباح بقتل ابنه حسين الذي يقوم بدوره الفنان الشاب حسن مالك في النهاية.

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وأثناء حديثه مع صديقه الجديد صهبان الذي يجسد دوره الفنان محمد يوسف، قال الخيام أن داخل حسن الصباح أكثر من شخصية، ويخاف الخيام من أن تكون الشخصية التي تحكم هي الشخصية المظلمة، كما أوحى لصديقه أن دخول قلعة الموت ليس كالخروج منها، وهو ما يجعل مصير الاثنين على المحك.

شخصية سيكوباتية
قال الدكتور جمال فرويزا الطبيب النفسي أن شخصية حسن الصباح في مسلسل الحشاشين ظهرت بشكل واضح في أحداث حلقة الأمس بعدما قام بقتل نجله.
وأضاف في تصريح خاص لموقع الدستور أن شخصية حسن الصباح هي شخصية سيكوباتية ثقتها في نفسها عالية جدًا ولا يوجد لديه شخص يقارنه بنفسه.
أضاف أن هذه الشخصية تقوم بإيذاء أي شخص من أجل المنصب وبما أنه عاقب نجله بهذه الطريقة يعني أنه لم يكن لديه أي مشاعر أو أحاسيس قائلا: "أي شخص يقف في طريقه سيقتله".
وعن التعامل مع هذه الشخصية شرح أن تعامل أحمد عيد معه في المسلسل خير مثال، فهو طريقة المساواة في التعامل، لأن هذه الشخصية السيكوباتية لا تمتلك مشاعر تجاه أي شخص إلا نفسها ولا تسعى للمحافظة على أي شخص.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة ١٥
وتعرض الحلقة ١٥ من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة ١٥
ويعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 14 على قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين
ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، الفنانة السورية سوزان نجم الدين في دور “ألينار”، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

قصة مسلسل الحشاشين
ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي اشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.

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