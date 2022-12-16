الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة وخطوات تقديم التظلم

الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة.. من المواضيع التى يزداد البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث “جوجل”.

“الدستور” يرصد التفاصيل الكاملة التى تحيط بهذا الأمر خلال التقرير التتالى..

الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة

يمكن للمواطن صاحب المركبة المراد الاستعلام عن قيمة مخالفات المرور الخاصة بها، عبر موقع النيابة العامة من خلال اتباع الخطوات التالية:

يقوم المستعلم بالدخول على موقع النيابة العامة من خلال الضغط على هذا الرابط ppo.gov.eg

يقوم المستعلم بالضغط على زر "استعلام".

الضغط على زر "مخالفات رخص مركبات "أو "مخالفات رخص قيادة".

إدخال رقم الرخصة أو الضغط على زر "أختيار رقم الرخصة" وذلك باستخدام الأرقام او الأرقام والحروف.

تظهر القيمة الإجمالية لمخالفات المرور.

التظلم على مخالفات المرور

يمكن للمواطن صاحب السيارة أو المركبة، أن يتظلم على قيمة مخالفات المرور وذلك بالدخول على موقع النيابة العامة من خلال الضغط على الرابط سابق الذكر.

ويقوم المواطن صاحب التظلم باتباع لخطوات السابقة للتقديم على لاتظلم وعقب ظهور إجمالى المخالفات المرورية يقوم المواطن باختيار "تقديم تظلم" ويبدأ فى متابعة لاخطوات المطلوبة منه.

الخدمات التى يقدمها موقع النيابة العامة

موقع النيابة العامة يقدم العديد من الخدمات ومنها..

معرفة إجمالى قيمة المخالفات المرورية باستخدام رقم اللوحة أو الرقم القومى.

التظلم على قيمة المخالفات المرورية.

خدمات الاستعلام عن رخص التسيير بأنواعها.

الاستعلام عن رخص القيادة والاطلاع على نماذج المخالفات المسجل.

عرض قيمة الحد الأدنى والاقصى لمخالفات المرور المسجلة.

يقدم خدمة التصالح على المخالفات المرورية.

يتيح إمكانية السداد الغلكترونى لجميع المخالفات المرورية وذلك بعدة وسائل ومنها الدفع الإلكترونى أو الدفع عند الاستلام.

خطوات سداد قيمة المخالفات المرورية إلكترونيا