رابط شغال.. الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم السيارة أو بالرقم القومي

ننشر لكم خطوات الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات 2022 بالرقم القومي، يواصل مُلاك السيارات البحث عبر محركات «جوجل»، و «السوشيال ميديا»، عن كيفية الاستعلام، ومن خلال الإدارة العامة للمرور تقدم عبر موقعها الإلكتروني، خدمة الاستعلام تعد أبرز خدماتها، للحد من الازدحام.

رابط الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات 2023

يستطيع المواطنين الدخول إلى الموقع لمعرفة مخالفات المرور، من خلال اتباع الخطوات كالآتي:

أولًا: علي صاحب السيارة الدخول علي موقع النيابة العامة عبر الرابط التالي:

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal

ثانياً: علي صاحب السيارة اختيار خدمات نيابات المرور.

ثالثاً: يظهر أمام صاحب السيارة العديد من الاختيارات، و منها: «الاستعلامات - التصالح الفوري - الدفع - التظلمات».

رابعاً: علي صاحب السيارة اختيار خدمة الاستعلامات، ثم الضغط على «استمرار».

خامساً: يظهر أمام صاحب السيارة اختياران، و هما: «مخالفات رخص المركبات - مخالفات رخص القيادة».

سادساً: علي صاحب السيارة اختيار مخالفات رخص المركبات، ثم الضغط على «استمرار».

سابعاً: يظهر أمام صاحب السيارة اختيارات: «حروف وأرقام» و«أرقام فقط» والتي تخص لوحة السيارة، ثم إدخال رقم الرخصة.

وأخيراً: علي صاحب السيارة اختيار إجمالي المخالفات والانتظار لحين التحميل ومعرفة مجموع المخالفات الصادرة.

استعلام على المخالفات المرورية برقم السيارة 2023

ويمكن لملاك السيارات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة، عبر العديد من الخطوات والتي جاءت علي النحو التالي:

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي للنيابة العامة.

الخطوة الثانية: اختيار «بيانات المرور».

الخطوة الثالثة: تحديد خدمة الاستعلامات المرورية.

الخطوة الرابعة: تحديد نوع المخالفة المقصودة، سواء:

• مخالفات رخص المركبات.

• أما مخلفات رخيصة القيادة.

الخطوة الخامسة: عليك اختيار فئة الاستعلام المقصودة.

الخطوة السادسة: اختيار البحث من خلال رقم اللوحة، سواء " أرقام فقط، ام حروف وأرقام".

الخطوة السادسة: الضغط علي إجمالي المخالفات.

الخطوة السابعة: تظهر أمامك جميع المخالفات المسجلة علي رقم السيارة الخاص بك.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 بالرقم القومي

ويوجد العديد من الخطوات عليك إتباعها للاستعلام بالرقم القومي، وهي كالآتي:

خطوة أولي: الدخول على موقع النيابة العامة المخصصة للخدمات المرورية.

خطوة ثانية: إدخال الرقم القومي لصاحب السيارة.

خطوة ثالثة: يظهر أمامك بايقونة خدمات المرور

خطوة رابعة: اختيار قائمة "الاستعلامات".

خطوة خامسة: الضغط على قائمة باسم "استمرار" الموجودة في الأسفل.

خطوة سادسة: اختيار الاستعلام عن "مخالفات رخص المركبات" أو "مخالفات رخص القيادة".

خطوة سابعة: الضغط على قائمة "استمرار" وتسجيل بياناتك.

خطوات سداد قيمة مخالفات المرور 2022 من النت

أولا: الدخول على موقع النيابة العامة.

ثانياً: اختيار خدمات المرور.

ثالثاً: الضغط على أيقونة «الدفع» ثم اختر «مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة».

رابعاً: كتابة البيانات المطلوبة، ثم الضغط على إجمالي المخالفات.

خامساً: تظهر أمامك قيمة المخالفات المستحقة ثم اختيار طريقة الدفع.