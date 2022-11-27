الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

مخالفات المرور
مخالفات المرور
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وفرت المرور للمواطنين خدمة الاستعلام عن مخالفات بالرقم القومي تماشيا مع التطور الرقمي الذي يعيشه المجتمع، وزاد البحث خلال الساعات الماضية عبر محرك "جوجل" الشهير البحث عن مخالفات المرور بعد إتاحتها من قبل وزارة الداخلية بالتنسيق مع النيابة العامة.

موقع النيابة العامة.. الاستعلام عن مخالفات المرور 

وللقدرة على الاستعلام عن مخالفات المرور باستخدام الرقم القومي، نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذه:

-يتم الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنــا.

-ويليه خطوة اختيار خدمة المرور، والضغط على مخالفات المرور.

-ويقوم المستعلم باختيار كلمات الاستعلام عن مخالفات المرور.

-ثم ملء البيانات الخاصة بالمواطن، ورقم اللوحة، فتظهر قيمة المخالفة وكيفية تسديدها.

موقع النيابة العامة.. الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع وزارة الداخلية

تظلم من مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة

ويمكن تقديم تظلم من مخالفات المرور من خلال اتباع هذه الخطوات:

-يتم الضغط على أيقونة التظلمات، ثم اختيار نوع التظلم سواء على رخص المركبات أو رخص القيادة.

-ويتم ادخال البيانات التي يتم طلبها من الموقع والتي تتمثل في: "الرقم القومي في الخانة المخصصة" ثم النقر على تفاصيل المخالفة المرورية.

-ثم تظهر جميع المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام، وتفصيلاتها، قيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة.

-عقب الاطلاع على تفاصيل المخالفة، يتم الضغط على كلمة "تظلم" التي ستظهر للمستعلم.

-ويظهر للمستعلم على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، ويليه خطوة الضغط على كلمة "موافق"، ثم تظهر البيانات الأساسية لرخصة السيارة الخاصة بالمستعلم، ثم يتم كتابة البيانات الشخصية في الخانات المخصصة لذلك، والضغط على إرسال الطلب.

-ويظهر بيانات إيصال التظلم على الشاشة، وكذلك رقم الطلب الخاص به، الذي يجب حفظه لاستخدامه فيما بعد لمعرفة حالة الطلب سواء بالقبول أو بالرفض.

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية تتيح خدمة دفع المخالفات من خلال التوجه إلى أقرب مكتب بريد، حيث يمكن الدفع من خلال هذه الخاصية بدون أي عناء.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي جوجل مخالفات المرور الرقم القومى وزارة الداخلية اختيار خدمة المرور رقم اللوحة ادخال البيانات

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