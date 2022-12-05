الإثنين 05 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة القاهرة وكيفية التظلم

مخالفات المرور
مخالفات المرور

الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة القاهرة وكيفيه عمل التظلم.. من المواضيع التى زاد نسبة البحث عنها خلال الأيام الماضية وبالتزامن مع قرب الانتهاء من العام الحالى وبدأ العام الميلادى الجديد 2023 .

«الدستور» ترصد جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر خلال التقرير التالى:

الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة القاهرة وكيفيه عمل التظلم

مكنت النيابة العامة أصحاب السيارات من الاستعلام عن مخالفات المرور 2022  إلكترونيا من خلال استخدام رقم اللوحات للمركبات والسيارات وذلك لتسهيل الأمر على المواطنين  من خلال الخطوات التالية .

  • يقوم المستعلم أو صاحب السيارة بالدخول على موقع النيابة العامة بالضغط على هذا الرابط
  • https://moi.gov.eg/home/contact
  • يقوم المستعلم بالضغط على زر "خدمات نيابات المرور"
  • تظهر للمستعلم عدة خيارات ومنها ( الاستعلام- التصالح الفورى- الدفع- التظلمات)
  • يقوم المستعلم بالضغط على زر "استعلامات"
  • يضغط المستعلم على زر "استمرار"
  • يظهر للمستعلم اختيارات هما "مخالفات رخص المركبات- مخلفات رخص القيادة)
  • - يضغط المستعلم على زر "اختيار رخص المركبات " ثم يضغط على كلمة "استمرار"
  • - ثم يكتب المستعلم رقم اللوحة
  • تظهر إجمالي المخالفات المطلوبة من المستعلم صاحب المركبة أو السيارة وكذلك مجموع المخالفات المطلوب دفعها.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

موقع النيابة العامة.. الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا

كيفية التظلم على مخالفات المرور

خدمة "التظلم على مخالفات المرور" من الخدمات التى يقدمها موقع النيابة العامة ومن خلال استخدام نفس الخطوات سالفة الذكر يمكن التظلم على قيمة المخالفات المرورية من قبل صاحب المركبة أو السيارة وذلك باستخدام رقم اللوحة .

خطوات التظلم على مخالفات المرور

  • الدخول على موقع النيابة العامة من خلال الضغط على الرابط سالف الذكر وهو
  • https://moi.gov.eg/home/contact
  • يقوم المستعلم بالضغط على زر "خدمات نيابات المرور"
  • تظهر للمستعلم عدة خيارات ومنها ( الاستعلام- التصالح الفورى- الدفع- التظلمات)
  • يقوم المستعلم بالضغط على زر"التظلمات"

الخدمات التي يقدمها موقع النيابة العامة

خدمات متنوعة يقدمها موقع النيابة العامة ليس فقط معرفة إجمالي المخالفات المرورية للمركبات المرورية والسيارات وليس فقط التظلم على القيمة ولكن هناك خدمات أخرى، وهي كالآتي :

- الاستعلام عن رخص التسيير بأنواعها ورخص القيادة والاطلاع على نماذج المخالفات المسجل.

-معرفة وعرض  قيمة الحد الأدنى والحد الأقصى لمخالفة المرور المسجلة

- مدى إمكانية التصالح على مخالفة المرور

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باستخدام رقم اللوحة.. الاستعلام عن مخالفات المرور 2022

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وائل لطفي

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