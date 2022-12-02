الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

باستخدام رقم اللوحة.. الاستعلام عن مخالفات المرور 2022

ارشيفية
ارشيفية

يرتفع البحث عن خطوات استعلام مخالفات المرور برقم السيارة 2022 أو من خلال برقم اللوحة، حيث أعلن موقع النيابة العامة عن خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور، وذلك حتى يستطيع قائدو المركبات من معرفة قيمة المخالفات واتخاذ الخطوات اللازمة بعدها سواء دفع قيمتها أو التظلم عليها.

نستعرض خطوات الاستعلام عن مخلفات المرور 2022 برقم اللوحة أو السيارة في مصر، حيث يبحث الكثير من أصحاب السيارات في مصر عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور وطرق السداد، ورابط الاستعلام عن المخالفات المرورية.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة

ويمكنكم للمواطنين في مصر الاستعلام عن مخالفات المرور دون الحاجة للذهاب إلى المصالح الحكومية والانتظار في الطوابير لساعات طويلة.

وكشف موقع النيابة العامة في مصر خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وأيضا رخصة القيادة للتسهيل على المواطنين، عبر اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: على المواطن تسجيل الدخول على موقع النيابة العامة اضغط هنا

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices

 

 الخطوة الثانية: علي المواطن الدخول على "خدمات نيابة المرور".

الخطوة الثالثة: يظهر أمام المواطن شاشة الاستعلامات – التصالح الفوري – الدفع – التظلمات.

الخطوة الرابعة: علي المواطن اختيار الاستعلامات والضغط على استمرار

تظهر مخالفات رخصة المركبات – مخالفات رخصة القيادة.

الخطوة الخامسة: اختيار الخدمة المرادة: مخالفات رخصة المركبات.

الخطوة السادسة: يظهر أمام المواطن شاشة اختيارات حروف وأرقام أو أرقام فقط.

الخطوة السابعة: علي المواطن إدخال رقم الرخصة.

الخطوة الثامنة: علي المواطن اختيار إجمالي المخالفات.

الخطوة التاسعة والأخيرة: يظهر أمام المواطن قيمة المخالفات على الشاشة.

 

السداد الإلكتروني لمخالفات المرور

أعلن موقع النيابة العامة عن إمكانية السداد الإلكتروني لمخالفات المرور من خلال الدفع الإلكتروني أو السداد عند الاستلام، ثم اتباع الخطوات التالية:

أولا: علي صاحب السيارة اختيار آلية السداد سواء إلكترونيا أو عبر الدفع عند الاستلام.

ثانياً: علي صاحب السيارة كتابة بيانات الرخصة.

ثالثاً: علي صاحب السيارة كتابة بيانات السداد المطلوبة.

خطوات التظلم على مخالفات المرور 2022

وذلك من خلال اتباع العديد من الخطوات، جاءت على النحو التالي:

خطوة أولى: الدخول على موقع النيابة العامة للمرور عبر الرابط التالي.

خطوة ثانية: اختيار خدمة التظلمات واضغط على "استمرار".

خطوة ثالثة: تحديد نوع التظلم وهي "رخص المركبات".

خطوة رابعة: إدخال البيانات المطلوبة للرخصة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط، واضغط على إجمالي المخالفات.

خطوة خامسة: عند الانتهاء قم بحفظ رقم الطلب، للاستعلام عن موقف الطلب في وقت لاحق.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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