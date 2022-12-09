من موقع النيابة العامة.. اعرف خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022

يكثف البحث من قبل القادة وملاك السيارات عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2022، وقد كشف موقع النيابة العامة عن إمكانية الاستفادة من خدمات المرور أونلاين ومنها خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022، وذلك حتى يتمكن قائدو المركبات من معرفة قيمة المخالفات واتخاذ الخطوات اللازمة بعدها سواء دفع قيمتها أو التظلم عليها.

مخالفات المرور برقم اللوحة 2022

وفيما يلي، ننشر خطوات بسيطة لكيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022 وفق موقع النيابة العامة للمرور والذي جاء كالتالي:

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022

وحتى تتمكن من معرفة قيمة مخالفات المرور برقم اللوحة يجب اتباع الآتي:

- تبد أولى خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال الدخول على موقع النيابة العامة لخدمات المرور من هنا.

- اختيار خدمة «الاستعلام» والضغط على كلمة استمرار التي تتوجد تحت الأيقونة.

- سيطلب منك تحديد نوع المخالفات سواء كان «مخالفات رخص المركبات، أو مخالفات رخص القيادة».

- يقوم المتقدم باختيار «مخالفات رخص المركبات» والضغط على استمرار.

- ستظهر صفحة تبويب جديدة، تقوم بتخيرك ما بين البحث عن مخالف المركبات سواء من خلال كتابة رقم اللوحة «أرقام فقط» أو «حروف وأرقام»، والضغط على «إجمالي المخالفات».

- لتظهر بعد ذلك قيمة المخالفات المسجلة على المركبة.

يمكن للمستعلم بعد الانتهاء من تلك الخطوة، اتخاذ قرار، سواء دفع قيمة المخالفة أونلاين عن طريق بطاقات الائتمان أو شركات التحصيل أو التظلم على المخالفات.

خطوات التظلم على مخالفات المرور

ويهتم عدد كبير من المستعلمين بمعرفة كيفية التظلم على قيمة المخالفات المرورية وفي هذا السياق مكن لقائدي المركبات تقديم تظلم على مخالفات المرور والذي من شأنه أن يخفض قيمتها 50%، أو يتم دفع قيمة الحد الأدنى من غرامات مخالفات المرور، وذلك من خلال خطوات كالتالي:

- العودة للصفحة الرئيسية من موقع النيابة العامة، واختيار التظلمات.

- تقوم باختيار التظلم على مخالفات رخص المركبات، وادخال رقم اللوحة أرقام فقط أو حروف وأرقام.

- يجري الضغط على طلب تقديم التظلم، سوف تحصل على رقم الطلب ويجب أن يتم الاحتفاظ به للاستعلام عن حالة الطلب من خلال خانة متابعة الطلبات على موقع النيابة العامة أيضا.