تضامن الشرقية خلال 2022| إشهار 74 جمعية.. وصرف معاشات تكافل وكرامة لـ202 ألف مستفيد

استعرض عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إنجازات الإدارات الاجتماعية والوحدات التابعة لها والبالغ عددهم 19 إدارة و269 وحدة اجتماعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال عام 2022.

وقامت مديرية التضامن الإجتماعى بالشرقية، بتقديم مشروعات لتدريب المرأة الريفية على المهارات الحياتية لكي تصبح أكثر وعيا ومهارة وتساهم في خدمة مجتمعها من خلال تدريبها على مهارات الحياة الأساسية كالإسعافات الأولية والطفولة والأمومة وأعمال الخياطة والأشغال اليدوية، وتقديم مشروع تطوير دور المرأة في إنتاج الغذاء والذي يساعد فى توفير الأمن الغذائي للمرأة الريفية وتدريبها على تنمية مهاراتها.

وتم صرف معاشات تكافل وكرامة لعدد 202864 مستفيد منهم 110835 معاش تكافل و92029 معاش كرامة، كما تم صرف معاش ضماني لعدد 51591 أسرة وتعويضات في النكبات لعدد 34 أسرة، و تم صرف معاشات مستحقة لعدد 414 أسرة من أسر المقاتلين.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، أنه تم اشهار 74 جمعية خيرية جديدة وحل 3 جمعيات مخالفة وحظر نشاط 76 جمعية لعدم استيفاء اشتراطات النشاط.

وتم التوسع في نشاط إدارة الأسرة والطفولة حيث بلغ عدد اجمالي الحضانات 873 حضانة تضم 71951 طفل وطفلة و7 أندية للمسنين تضم 1200 مستفيد و6 دور للمغتربين والمغتربات يستفيد منهم 110 شخص و11 مكتب توجيه يستفيد منهم 500 شخص و6 حدائق للطفولة يستفيد منها 400 طفل وطفلة و23 مكتبة يستفيد منهم 200 شخص بجانب اندية الأطفال ودور المسنين والمؤسسات الإيوائية وأندية الأطفال، و تنفيذ 15 مشروع لتطوير المرأة الريفية في انتاج الغذاء لعدد 500 مستفيدة، و تم تنفيذ 15 مشروع لتدريب المرأة على مهارات الحياة لعدد 490 مستفيدة.

أضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن المديرية يتبعها 18 مكتب تأهيل يقدمون خدمات متنوعة لعدد 15670 مستفيد ومراكز علاج طبيعي يستفيد منهم 738 شخص ومصنع الأجهزة التعويضية يستفيد منه 122 شخص و 7 حضانات للاشخاص ذوي القدرات والهمم يستفيد منهم 194 شخص ومؤسسة للمكفوفين يستفيد منهم 47 شخص و3 مراكز لذوي الهمم يستفيد منهم 41 شخص و جمعيتين لذوي الهمم يستفيد منهم 52 شخص بجان 3 دور إيواء يستفيد منهم 34 شخص بالاضافة إلى 19 مكتب مراقبة دفاع اجتماعي يقوموا برعاية الأطفال المعرضين للانحراف وكذلك تنظيم 370 مشروع للأسر المنتجة وكذلك تسجيل عدد 17664 مكلف بالخدمة العامة من خلال 4681 وحدة وتم تكليف 1614 خريج واعفاء 85 خريج آخرين.