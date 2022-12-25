ينال موضوع الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي اهتمام فئة كبيرة من المواطنين الذين أتاحت لهم الدولة الاستفادة من الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة من أجل تحقيق الحياة الكريمة التي يتمنونها ويسعون للحصول عليها.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

في هذا الصدد من خلال هذا التقرير نوضح لكم رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي لمن تقدم للحصول على معاش تكافل أو كرامة وتقدم بكافة الأوراق المطلوبة من أجل ذلك.

يمكن الوصول إلى رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال وزارة التضامن الاجتماعي من هنا

يتم كتابة رقم البطاقة لصاحب كارت تكافل أو كرامة.

الضغط على كلمة استعلام لتظهر النتيجة



برنامج تكافل وكرامة

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج الدعم النقدي المشروط معاش تكافل أو كرامة للأشخاص المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذين لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

وأن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

وأن لا يكون الزوج/الزوجة أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.



شروط استمرار الحصول على معاش تكافل وكرامة

حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريًا.

حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات على مدار كافة المراحل العمرية حتى 6 سنوات .

قيمة معاش تكافل وكرامة

وتبلغ قيمة معاش تكافل وكرامة 2022 وفقا لما حددته وزارة التضامن الاجتماعي

- 500 جنيه للأسر المستفيدة.

- 450 جنيهًا للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة.

- 350 جنيهًا للأيتام.







