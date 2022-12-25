الأحد 25 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

الاستعلام عن الأسماء
الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

ينال موضوع الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي اهتمام فئة كبيرة من المواطنين الذين أتاحت لهم الدولة الاستفادة من الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة من أجل تحقيق الحياة الكريمة التي يتمنونها ويسعون للحصول عليها.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

في هذا الصدد من خلال هذا التقرير نوضح لكم رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي لمن تقدم للحصول على معاش تكافل أو كرامة وتقدم بكافة الأوراق المطلوبة من أجل ذلك.

يمكن الوصول إلى رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال وزارة التضامن الاجتماعي من هنا 
 يتم كتابة رقم البطاقة لصاحب كارت تكافل أو كرامة.

الضغط على كلمة استعلام لتظهر النتيجة 
 

رابط الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة للمعاقين

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022 وإجراءات الاشتراك

برنامج تكافل وكرامة 

 

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج الدعم النقدي المشروط معاش تكافل أو كرامة للأشخاص المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذين لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

وأن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

وأن لا يكون الزوج/الزوجة أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.
 

شروط استمرار الحصول على معاش تكافل وكرامة

حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريًا.

حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات على مدار كافة المراحل العمرية حتى 6 سنوات .

قيمة معاش تكافل وكرامة 

وتبلغ قيمة معاش تكافل وكرامة 2022 وفقا لما حددته وزارة التضامن الاجتماعي 

-  500 جنيه للأسر المستفيدة.
- 450 جنيهًا للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة.
- 350 جنيهًا للأيتام.

 

txt

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

txt

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر ديسمبر 2022


 

استعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي استعلام بالرقم القومي أسماء الجدد في تكافل وكرامة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة الاستعلام عن الأسماء الجدد الإشتراك برنامج تكافل وكرامة بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«كابيتانو مصر».. نموذج لإعلام التنمية

الأكثر قراءة

سيدة تصيب نجليها بجروح قطعية بالرأس والرقبة ونزيف بالعين فى بورسعيد

محافظ الإسكندرية: لم يصدر قراربتعطيل للدراسة حتى الآن

كيف احتفل المهاجرين في واشنطن وماهي علاقة مقر هاريس؟.. سي إن إن توضح

العثور على جثة مسنة ملقاة بأرض زراعية فى البحيرة

عبارات ورسائل تهنئة بمناسبة الكريسماس والعام الجديد 2023

الخارجية الأمريكية تحث رعاياها فى باكستان على تجنب التجول فى إسلام آباد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسى ورونالدو

إسراء شوقي

بلد البنات

أحمد غنام

زمالة المتحدة للخدمات الإعلامية

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-1»

ماجد حبته

موانئ النيل.. هبْد مزدوج!

د.أحمد الخميسى

رجال وسجاير

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى