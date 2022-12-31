السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رابط الاستعلام بالرقم القومى عن معاش تكافل وكرامة 2022

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

كشفت  وزارة التضامن الاجتماعي، طرق الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2023، ووفرت للمستفيدين، الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، أو فيزا تكافل وكرامة في مصر.

استعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2022  

(الخطوة الأولى): فتح موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
(الخطوة الثانية): الدخول على رابط استعلام عن معاش تكافل وكرامة.
(الخطوة الثالثة): كتابة الرقم القومي الخاص بالمستفيد من معاش تكافل وكرامة 2023.
(الخطوة الرابعة): الضغط على الاستعلام.

خطوات تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة

(الخطوة الأولى): يدخل الشخص المستفيد من البرنامج بالرقم القومي، ثم الضغط على «تسجيل شكوى»، ثم يسجل البيانات المطلوب لمتابعة الشكوى:
(الخطوة الثانية): اختيار المحافظة، والإدارة الاجتماعية و قسم الشرطة التابع له المستفيد.
(الخطوة الثالثة): يتم تحديد نوع الشكوى، وكتابة عنوان الإقامة.
(الخطوة الرابعة): كتابة رقم التليفون المحمول للمستفيد.
(الخطوة الخامسة): كتابة تفاصيل الشكوى.
(الخطوة السادسة): الضغط على كلمة تسجيل.

رابط مفتوح.. استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022 تسجيل الدخول

بشرة سارة.. استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة الفشن| رابط رسمي

رابط الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2022  


كانت حددت وزارة التضامن الاجتماعي، مجموعة من الخطوات التي يمكن لمستفيدي تكافل وكرامة، من خلالها الاستعلام عن رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي https://tk.moss.gov.eg/ والحصول على الدعم، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي 2023.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي أو الفيزا 2023


يجب دخول المستفيد من برنامج تكافل وكرامة على لينك الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط  https://tk.moss.gov.eg/ 
 

ومن أهداف البرنامج لتقديم المساعدات المختلفة للأسر والسيدات والأفراد، خاصة من ذوي الإعاقة، التي تحتاجها بشكل دائم لمواجهة أعباء الحياة اليومية.

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