الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة بالرقم القومى

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يزداد البحث بشكل دائم عن رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي خاصة مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية التي تعلن عنها الدولة للأسر الأكثر احتياجًا من أجل توفير الحياة الكريمة لهم.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

نعرض لكم رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي، وخطوات التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة.

في البداية يتم الدخول على رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي الذي تتيحه من أجل الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل أو كرامة.

الدخول يتم بالضغط على هذا الرابط هنا.

يتم كتابة رقم البطاقة لصاحب كارت تكافل أو كرامة.
والضغط على كلمة استعلام لتظهر النتيجة.  

«التضامن» تعلن تسليم كارت ميزة للمستفيدين من تكافل وكرامة

رابط الاستعلام بالرقم القومى عن معاش تكافل وكرامة 2022

 

قيمة معاش تكافل وكرامة 

تنقسم قيمة معاش تكافل وكرامة وفقًا للشريحة المستفيدة بحيث تكون: 

1- 500 جنيه للأسر المستفيدة.
2- 450 جنيه للمسنين. 
3- 450 جنيه الأشخاص من ذوي الإعاقة. 
4- 350 جنيهًا للأيتام.

كيف يمكن الاشتراك ببرنامج تكافل وكرامة؟

يجب أن تتوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكنك مع توفير المستندات المطلوبة وهي: 

- صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.
- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.
- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.
- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.
- صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
- صورة إقرار الوصاية للأيتام.
- صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

معايير الموافقة للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة 
 

- استيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة.

- أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة.

- عدم الحصول على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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