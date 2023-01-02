الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة والتأكد من بيانات سيارة

مخالفات المرور
مخالفات المرور

تصدر رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة لجميع المحافظات قائمة بحث المواطنين في مصر وفقا لمؤشرات محرك البحث العالمي جوجل، حيث يحرص الكثير من ملاك السيارات على معرفة قيمة المخالفات المرورية والتأكد من بيانات السيارات عبر موقع النيابة العامة لخدمات المرور وموقع مصر الرقمية.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة

ونستعرض لكم عبر موقع "الدستور" رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة والخطوات الواجب اتباعها للحصول على الخدمة عبر السطور التالية:-

  • تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور من هنا.
  • اختر أيقونة الاستعلامات.
  • تحديد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.
  • الضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.
  • كتابة بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط.
  • اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

موقع النيابة العامة.. الاستعلام عن مخالفات المرور 2023

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا 2023.. برقم لوحة السيارة

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة

الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة القاهرة وكيفية التظلم

كيفية التأكد من بيانات سيارة برقم اللوحة

كما نستعرض لكم كيفية التأكد من بيانات سيارة برقم اللوحة من خلال موقع النيابة العامة لخدمات المرور، للراغبين في شراء سيارة مستعملة، باتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور من هنا.
  • اختيار خدمات المرور.
  • تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد على الموقع.
  • إدخال رقم السيارة لمعرفة بياناتها.

خطوات التظلم على مخالفات المرور 2023

كما يمكن تقديم التظلم على مخالفات المرور 2023 إلكترونيا عبر موقع النيابة العامة من خلال إتباع الخطوات التالية:

  • الأولي: الدخول على موقع النيابة العامة للمرور عبر الرابط التالي هنا.
  • الثانية: اختيار خدمة التظلمات واضغط على "استمرار".
  • الثالثة: تحديد نوع التظلم وهي "رخص المركبات".
  • الرابعة: إدخال البيانات المطلوبة للرخصة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط، واضغط على إجمالي المخالفات.
  • الخامسة: عند الانتهاء قم بحفظ رقم الطلب، للاستعلام عن موقف الطلب في وقت لاحق.
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وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

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