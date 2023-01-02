موقع النيابة العامة.. الاستعلام عن مخالفات المرور 2023

يتيح موقع النيابة العامة خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور ضمن خدمات نيابات المرور وهي خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص التسير بأنوعها ورخص القيادة والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة.

خدمات موقع النيابة العامة

خدمة الدفع عند الاستلام.

خدمة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزة الحكومية.

خدمة التظلم من قيم المخالفات.

خدمة متابعة حالة الطلبات.

خدمة إلغاء الطلبات الإلكترونية.

خدمه توصيل شهاده براءة الذمة.

الاستعلام عن مخالفات المرور

تتيح هذه الخدمة سهولة الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على المركبات عبر موقع النيابة العامة من هنــــا https://ppo.gov.eg

للاستعلام برقم المركبة: إدخال رقم لوحة المركبة واختيار نوعها.

للاستعلام بالرقم الشخصي: الضغط على علامة التبويب "الرقم الشخصي" ثم إدخال الرقم الشخصي.

للاستعلام برقم المنشأة: الضغط على علامة التبويب "رقم المنشأة" ثم إدخال رقم المنشأة.

إدخال رمز التحقق ثم الضغط على "استعلم".

التظلم على مخالفات المرور 2023

يوفر أيضا موقع النيابة العامة خدمة التظلم على المخالفات المرورية

1- الدخول إلى موقع النيابة العامة للخدمات المرورية.

2- اضغط على الاستعلام للاستعلام عن مخالفات المرور.

3- قم بإدخال رقم السيارة بالأرقام أو الأرقام والحروف.

5- اضغط على الاستعلام عن قيمة مخالفات المرور.

6- بعد ظهور إجمالي مخالفات المرور.

7- اضغط على التظلم حتى يتم إرسال طلب التظلم على مخالفات المرور.

قيمة مخالفات المرور

ومخالفات المرور 2022 تتوقف قيمتها على نوع المخالفة المرتكبة، فقد حدد القانون قيمة مخالفة تجاوز قائد المركبة الحد الأقصى للسرعة المقرر على الطريق بقيم بين 1500 لـو3000 جنيه، أما في حالة عدم اتباع قائد المركبة تعليمات ضباط المرور في الطريق غرامة من 100 لـ500 جنيه.

وكذلك قيمة مخالفة حالة التسبب في توقف حركة المرور لوقوف السيارة في نهر الطريق، 200 جنيه لـ 2000 جنيه، وعن قيمة المخالفة في حالة عدم وجود داخل مطفأة حريق داخل السيارة 300 جنيه، أما في حالة عدم الحصول على رخصة جديدة بدلًا من إلغاء رخصة تكون قيمة المخالفة ما بين 1000 لـ 3000 جنيه.