خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا 2023.. برقم لوحة السيارة

يكثف البحث حاليًا مع بداية الشهر الجديد عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور التي تقدمها الإدارة العامة للمرور، إذ اتاحت خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا 2023 عن طريق خدمات المرور عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، تسهيلًا على المواطنين، ويعد الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا 2023 أحد أبرز الخدمات برقم اللوحة «أون لاين»، لدفعها بشكل سريع دون الانتظار وتطبيق غرامات آخرى.

خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا 2023

وتقدم " الدستور" من خلال التقرير التالي تسلط الضوء على كل ما تريد معرفته عن خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا 2023 برقم السيارة عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة للمرور.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا 2023.. الخطوات برقم لوحة السيارة

يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة واختيار خدمات المرور، وتستطيع الدخول مباشرًة من خلال الرابط التالي «اضغط هنا» اختر أيقونة «بيانات المرور». اختر أيقونة خدمة «الاستعلامات» ثم اضغط على استمرار. تحديد نوع المخالفات المراد الاستعلام عنها «مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة». اضغط على «مخالفات رخص المركبات» ثم استمرار. تظهر أمامك صفحة ويب جديدة، تخيرك بين البحث عن مخالف المركبات من خلال كتابة رقم اللوحة «أرقام فقط» أو «حروف وأرقام». اختر طريقة الاستعلام ثم اضغط على «إجمالي المخالفات». بعد إتمام الخطوات السابقة تظهر قيمة جميع المخالفات المسجلة على السيارة التي تم الاستعلام عنها.

سداد مخالفات المرور 2023

بعد معرفة قيمة المخالفات يستطيع المستعلم اتخاذ قرار، إما التظلم على قيمة المخالفات أو دفع قيمة المخالفة أونلاين من خلال بطاقات الائتمان أو شركات التحصيل، ومن بين الخدمات، خدمة التصالح الفوري في مخالفات المرور، من خلال الدفع والانتهاء «أون لاين»، من المنزل أو من أي مكان آخر دون الذهاب لسداد المخالفات المرورية وضياع الوقت والتكلفة المادية عن طريق التالي:

يجب الدخول على موقع النيابة العامة.

اختر خدمات المرور.

اضغط على أيقونة «الدفع» ثم اختر «مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة».

ادخل البيانات المطلوبة، ثم اضغط على إجمالي المخالفات.

تظهر قيمة المخالفات المستحقة ثم اختر طريقة الدفع.

كيفية تقديم التظلم على مخالفات المرور 2023 إلكترونيًا

يمكن لأصحاب السيارات تقديم تظلم على مخالفات المرور 2023 والتي يمكن أن تخفض قيمتها إلى 50%، أو على الأقل يمكن دفع الحد الأدنى من قيمة مخالفات المرور 2023، من خلال اتباع الخطوات التالية:

أدخل على موقع النيابة العامة «من هنا» واختر خدمات نيابات المرور.

بعد ذلك اختر أيقونة التظلمات.

تظهر أمامك صفحة جديدة اختر منها التظلم على مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخصة القيادة.

اكتب رقم الرخصة المطلوب الاستعلام عنها.

وبعد ظهور قيمة المخالفات تظهر الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة على الشاشة، اضغط على «موافق».

تظهر أمامك البيانات الأساسية لـ رخصة السيارة، ويجب كتابة البيانات الشخصية في الخانات المخصصة، ثم الضغط على أيقونة إرسال الطلب. ‏

ثم تظهر بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب، احتفظ بالرقم لاستخدامه في المتابعة من خلال أيقونة متابعة الطلبات على موقع النيابة العامة.

يتم إرسال نتيجة التظلم في رسالة قصيرة على رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله.