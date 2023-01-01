حبس المتهم بسرقة الشقق السكنية فى المقطم

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأحد، حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة ساعة يد ومشغولات ذهبية من داخل فيلا فى منطقة المقطم.

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين باكتشافه سرقة ساعة يد وبعض المشغولات الذهبية من داخل الفيلا سكنه.

بإجراء التحريات ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وأقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالفيلا محل البلاغ كمشرف معمارى لإنهاء بعض الأعمال بها، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك قام بالصعود إلى إحدى الغرف بالفيلا.

تمكن من مغافلة باقى العاملين بالفيلا واستولى على المسروقات ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات المُستولى عليها بالعقار محل سكنه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.