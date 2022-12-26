رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة

ننشر لكم رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة، حيث يتساءل الكثير من أصحاب السيارات عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور لعام 2023، خاصةً بعد تحديد رخصة السيارة، يشترط سداد المخالفات قبل البدء في التجديد لكافة أنواع السيارات.





رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة

وفي هذا الإطار، نعرض لكم رابط وكيفية الاستعلام عن مخالفات المرور من قبل أصحاب السيارات، تزامناً مع حرص وزارة الداخلية على التسهيل لجميع المواطنين بدلًا من الذهاب إلى أي مصلحة حكومية، من خلال إتباع الخطوات التالية:

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة

الخطوة الأولي: على صاحب السيارة الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة عبر الرابط التالي:

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices

الخطوة الثانية: على صاحب السيارة اختيار خدمات نيابات المرور.

الخطوة الثالثة: على صاحب السيارة اختيار نوع الخدمة المطلوبة، ومنها: (خدمة الاستعلامات - خدمة التصالح الفوري – خدمة الدفع – خدمة التظلمات).

الخطوة الرابعة: على صاحب اختيار خدمة الاستعلامات.

الخطوة الخامسة: يظهر أمام صاحب السيارة اختياران هما: (مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة).

الخطوة السادسة: على صاحب السيارة اختيار مخالفات رخصة المركبة.

الخطوة السابعة: على صاحب السيارة إدخال رقم الرخصة واختيار رقم الرخصة بالأرقام فقط أو الأرقام والحروف.

الخطوة الثامنة: على صاحب السيارة الضغط على إجمالي المخالفات.

الخطوة التاسعة والأخيرة: يظهر أمام صاحب السيارة القيمة الإجمالية لمخالفات المرور.





كيفية سداد مخالفات المرور إلكترونياً

وفي سياق متصل، نستعرض لكم خطوات إمكانية السداد الإلكتروني لمخالفات المرور من خلال إما الدفع الإلكتروني أو السداد عند الاستلام، وذلك عن طريق:

أولا: اختيار آلية السداد سواء إلكترونياً أو عبر الدفع عند الاستلام.

ثانياً: إدخال بيانات الرخصة.

ثالثاً: إدخال بيانات السداد المطلوبة.

التظلم على مخالفات المرور

خطوة أولي: الدخول إلى موقع النيابة العامة للخدمات المرورية.

خطوة تانية: الضغط على الاستعلام للاستعلام عن مخالفات المرور.

خطوة ثالثة: إدخال رقم السيارة بالأرقام أو الأرقام والحروف.

خطوة رابعة: الضغط على الاستعلام عن قيمة مخالفات المرور

خطوة خامسة: ظهور إجمالي مخالفات المرور

خطوة سادسة: الضغط على التظلم حتي يتم ارسال طلب التظلم على مخالفات المرور.