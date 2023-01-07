الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بوابة مصر الرقمية استعلام عن بطاقة التموين 2023

بطاقة التموين
بطاقة التموين

ينال البحث عن موضوع بوابة مصر الرقمية استعلام عن بطاقة التموين 2023 اهتمام الكثير من المواطنين الذين يستفيدون من الدعم التمويني الذي تقدمه الدولة.
 

بوابة مصر الرقمية استعلام عن بطاقة التموين 2023

في هذا التقرير نوضح لكم رابط الوصول إلى بوابة مصر الرقمية استعلام عن بطاقة التموين 2023 والخدمات التي يمكن الاستفادة منها من خلاله.
حيث يمكن تنفيذ الكثير من الخدمات الخاصة بوزارة التموين من خلال بوابة مصر الرقمية من خلال الدخول على الرابط التالي https://digital.gov.eg

واختيار خدمات التموين 
ثم اختيار الاستعلام عن بطاقة التموين أو تفعيل للبطاقة
ويتم الدخول برقم الموبايل المسجل وكلمة السر للحصول على النتيجة المطلوبة

خدمات أخرى متاحة من خلال بوابة مصر الرقمية 
تضم البوابة عدد من الخدمات منها تفعيل بطاقة التموين وخدمة إصدار بدل تالف أو فاقد للبطاقة وكذلك إصدار بطاقة تموين جديدة.
 

الانتقال من محافظة لأخرى وفصل نفسي وضم أفراد الأسرة والاستعلام عن الصرف وإضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا وخدمة إضافة صرف تمويني لمستحقي الخبز فقط.

خدمة إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا والايقاف النفسي من بطاقة التموين وإيقاف أفراد من على البطاقة التموينية أو إيقاف بطاقة تموينية.

 

«لمن لم تصله رسالة sms».. مستشار وزير التموين يكشف حقيقة إيقاف صرف السلع

خطوات تفعيل بطاقة التموين 2023 عن طريق الإنترنت والموبايل والرسائل

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023 

مع بداية صرف السلع التموينية لشهر يناير 2023 نقدم لكم أسعار السلع التموينية لهذا الشهر المتاحة من خلال منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية

الزيت وزن  800 ملل على بطاقات التموين تبلغ 25 جنيها
سعر سلعة سكر معبأ وزن 1 كجم 10.5 جنيه
• أرز معبأ وزن 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

• عدس مجروش وزن 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

• دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك وزن 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

• صلصة وزن 300 جم بسعر 6 جنيهات.

• شاي ناعم وزن 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

• مسلى صناعي وزن 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

• مكرونة وزن 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

• مكرونة وزن 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

• فول معبأ وزن 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

• تونة مفتتة وزن 140 جرام بسعر 12 جنيهًا.

• جبنة تتراباك وزن 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

• جبنة تتراباك وزن 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

• مربى أنواع وزن 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

• کیس ملح طعام وزن 300 جم بسعر جنيه واحد.

• طحينة بيضاء ظرف وزن 140 جرامًا بسعر جنيهين.

• مسحوق أتوماتيك وزن 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

• مسحوق عادي يدوي وزن 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

• صابون تواليت وزن 125 جم بسعر 6.50 جنيه.

• صابون غسيل وزن 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

• کیس سائل غسيل أوان وزن 80 جم بسعر جنيهين.

• لبن جاف وزن 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

• خل 5% حجم 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

• علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.

• قهوة سريعة الذوبان وزن 18 جم بسعر 3 جنيهات.

• بار حلاوة طحينية سادة وزن 40 جم بسعر جنيهين.

• بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

• بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

• بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

• بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

استعلام عن بطاقة التموين الاستعلام عن بطاقة التموين بطاقة التموين 2023 بوابة مصر الرقمية شهر يناير 2023 تفعيل بطاقة التموين بطاقة تموين جديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

متحدث «الكنيسة» يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للبابا تواضروس

إصابة عامل بمصنع طوب بحروق شديدة في الصف

تقرير: كيفن مكارثى رئيس ضعيف لمجلس النواب الأمريكى

بوابة مصر الرقمية استعلام عن بطاقة التموين 2023

91 مليار جنيه فى 3 أيام.. رئيس بنك مصر يعلن حصيلة شهادات الـ25%

احتفالا بعيد الميلاد.. توزيع «هدية الرئيس» على الأطفال بكنائس الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مغالطات الترجمة إلى العامية

ماجد حبته

رئيس مجلس النواب الأمريكى

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

د. منى حلمى

إعلان مصر دولة هادئة عام 2023

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس

رئيس الوزراء الفلسطينى: الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة قرصنة لن تثنينا عن مواصلة نضالنا

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟