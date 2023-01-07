ينال البحث عن موضوع بوابة مصر الرقمية استعلام عن بطاقة التموين 2023 اهتمام الكثير من المواطنين الذين يستفيدون من الدعم التمويني الذي تقدمه الدولة.



بوابة مصر الرقمية استعلام عن بطاقة التموين 2023

في هذا التقرير نوضح لكم رابط الوصول إلى بوابة مصر الرقمية استعلام عن بطاقة التموين 2023 والخدمات التي يمكن الاستفادة منها من خلاله.

حيث يمكن تنفيذ الكثير من الخدمات الخاصة بوزارة التموين من خلال بوابة مصر الرقمية من خلال الدخول على الرابط التالي https://digital.gov.eg

واختيار خدمات التموين

ثم اختيار الاستعلام عن بطاقة التموين أو تفعيل للبطاقة

ويتم الدخول برقم الموبايل المسجل وكلمة السر للحصول على النتيجة المطلوبة

خدمات أخرى متاحة من خلال بوابة مصر الرقمية

تضم البوابة عدد من الخدمات منها تفعيل بطاقة التموين وخدمة إصدار بدل تالف أو فاقد للبطاقة وكذلك إصدار بطاقة تموين جديدة.



الانتقال من محافظة لأخرى وفصل نفسي وضم أفراد الأسرة والاستعلام عن الصرف وإضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا وخدمة إضافة صرف تمويني لمستحقي الخبز فقط.

خدمة إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا والايقاف النفسي من بطاقة التموين وإيقاف أفراد من على البطاقة التموينية أو إيقاف بطاقة تموينية.





أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023

مع بداية صرف السلع التموينية لشهر يناير 2023 نقدم لكم أسعار السلع التموينية لهذا الشهر المتاحة من خلال منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية

الزيت وزن 800 ملل على بطاقات التموين تبلغ 25 جنيها

سعر سلعة سكر معبأ وزن 1 كجم 10.5 جنيه

• أرز معبأ وزن 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

• عدس مجروش وزن 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

• دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك وزن 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

• صلصة وزن 300 جم بسعر 6 جنيهات.

• شاي ناعم وزن 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

• مسلى صناعي وزن 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

• مكرونة وزن 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

• مكرونة وزن 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

• فول معبأ وزن 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

• تونة مفتتة وزن 140 جرام بسعر 12 جنيهًا.

• جبنة تتراباك وزن 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

• جبنة تتراباك وزن 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

• مربى أنواع وزن 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

• کیس ملح طعام وزن 300 جم بسعر جنيه واحد.

• طحينة بيضاء ظرف وزن 140 جرامًا بسعر جنيهين.

• مسحوق أتوماتيك وزن 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

• مسحوق عادي يدوي وزن 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

• صابون تواليت وزن 125 جم بسعر 6.50 جنيه.

• صابون غسيل وزن 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

• کیس سائل غسيل أوان وزن 80 جم بسعر جنيهين.

• لبن جاف وزن 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

• خل 5% حجم 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

• علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.

• قهوة سريعة الذوبان وزن 18 جم بسعر 3 جنيهات.

• بار حلاوة طحينية سادة وزن 40 جم بسعر جنيهين.

• بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

• بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

• بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

• بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.