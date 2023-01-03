الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

«لمن لم تصله رسالة sms».. مستشار وزير التموين يكشف حقيقة إيقاف صرف السلع

بطاقة التموين
بطاقة التموين

أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، أنه لن يضار أي صاحب بطاقة تموينية، لعدم تسجيل رقمه المحمول على قاعدة بيانات البطاقات، لافتا إلى أن رسالة الـsms الخاصة بتفاصيل عملية صرف المقررات، تُرسل لمن قام بعملية تسجيل وتحديث رقم المحمول.

ونفى مُستشار وزير التموين، في تصريحات له، ما تردد بشأن إيقاف البطاقات التموينية التي لم تستلم رسالة sms عقب صرف المقررات التموينية، وقال ليس هناك أي علاقة بين إيقاف البطاقة وإرسال الرسائل.

وتابع: “خدمة إرسال الرسائل SMS إلى أصحاب البطاقات التموينية عقب صرف المقررات، ضمن حزم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي”.

وحذر مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، من  تجاهل أصحاب البطاقات التموينية، من الذين لم يقوموا بتسجيل رقم المحمول الخاص بهم على قاعدة البيانات، عن طريق المنصات الإلكترونية، دعم مصر ومصر الرقمية، من عدم التمتع بالخدمات التكنولوجية التي تقدمها الوزارة حاليا، أو الجاري استحداثها.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارا من  الأحد الموافق الأول من يناير 2023، تعميم عملية إرسال الرسائل (Sms) إلى أصحاب  البطاقة التموينية، عقب صرف المقررات التموينية مباشرة، على مستوى جميع المحافظات.

وتتضمن رسائل  التموين الشهرية، إلى أصحاب البطاقات التموينية ، تفاصيل صرف المقررات، وأنواع وكميات السلع التي حصل عليها المستفيد من تاجر التموين ضمن مقرراته التموينية، وذلك لإعلام أصحاب البطاقات بما تم صرفه من التاجر.

وبدأت التجربة منذ أكتوبر الماضي، تجريبيًا بمحافظتي الأقصر وبورسعيد،  حيث قامت بإرسال رسائل نصية قصيرة (sms) إلى أصحاب البطاقات التموينية من الذين قاموا بتسجيل رقم المحمول من قبل، وذلك عقب صرف المقررات الشهرية مباشرة.  

كما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في ديسمبر الماضي، بتعميم التجربة داخل 6 محافظات أخرى، هى (الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، أسوان، البحر الاحمر، جنوب سيناء)، ليصل عدد المحافظات التي يتلقي أصحاب البطاقات التموينية بها  رسائل نصية عبر التليفون المحمول، تتضمن تفاصيل صرف المقررات التموينية إلى 8 محافظات.

 

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