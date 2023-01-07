السبت 07 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطوات تفعيل بطاقة التموين 2023 عن طريق الإنترنت والموبايل والرسائل

بطاقة التموين 2023
بطاقة التموين 2023

تفعيل بطاقة التموين من الأمور المهمة التي يهتم بها شريحة كبيرة من المواطنين كونها تسهل عليهم الحصول على السلع التموينية المدعمة خاصة في الأوقات التي يعيشها المجتمع من ارتفاع أسعار وعدم وفرة في الكثير من السلع لاستغلال التجار لذا وتفعيل خطوة هامة يجب أن يقوم بها كل من يحمل بطاقة جديدة، لذا ننشر لكم في هذا التقرير تفعيل بطاقة التموين 2023 عن طريق الإنترنت والموبايل والرسائل.

«بطاقة لكل حيوان».. «الزراعة» تكشف إجراءات تفعيل كارت ميزة للمربين

كيفية تفعيل بطاقة التموين 2022 من خلال 3 طرق.. تعرف عليها

كيفية تفعيل رقم الهاتف وتحديث بيانات بطاقة التموين 2022 بموقع دعم مصر

تفعيل بطاقة التموين 2023

ويقوم بعض الأشخاص باستخراج بطاقة تموين جديدة أو ظهور بدف تالف أو فاقد، ويجب أن يقوم الشخص بعمل تفعيل لها من أجل بدء الاستخدام وحصوله على السلع التموينية والخبز.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة طرق من أجل تفعيل بطاقة التموين وجميعها إلكترونيا من أجل التسهيل والتيسير على الأشخاص.

اقرأ أيضا:

أسعار الزيت والسكر فى التموين لشهر يناير 2023

ويمكن للمواطنين تفعيل بطاقة التموين 2023 عن طريق الإنترنت والموبايل والرسائل، وفي السطور الأتية ونخبركم طرق وخطوات تفعيل بطاقة التموين 2023.

خطوات تنشيط بطاقة التموين عن طريق الإنترنت 2023

ويمكن تفعيل بطاقة التموين عن طريق الإنترنت من خلال بوابة مصر الرقمية.

  • فتح حساب للشخص حامل البطاقة على بوابة مصر الرقمية
  • وحال عدم وجود حساب يجب أن ينشأ صاحب البطاقة حساب جديد باستخدام رقم الهاتف المسجل باحدي شركات المحمول باسم طالب الخدمة
  • الدخول على موقع مصر الرقمية ويمكن الدخول عليها من هذا الرابط
  • الدخول على حساب حامل البطاقة  واكتب رقم هاتفك والرقم السري.
  • الضغط على تموين، ثم على أيقونة تفعيل بطاقة التموين.
  • الضغط على أبدأ الخدمة، وبعدها موافقة وأخيرا على التالي.
  • آخيرًا خطوة سيتم إرسال كود تفعيل بطاقة التموين على هاتفك المحمول.

أسعار الزيت والسكر فى التموين لشهر يناير 2023

تفعيل بطاقة التموين عن طريق رسائل الموبايل 2023

ويمكن كذلك تفعيل بطاقة التموين عن طريق رسائل الموبايل برسالة على رقم 9136، والحصول على الرقم السري الخاص يالتفعيل، إذ يمكن إرسال رسالة قصيرة sms عبر رقم التليفون المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية على رقم 9136.

وبعدها تصل رسالة للمستعلم أو حامل البطاقة عبر الهاتف وبها الرقم السري، إضافة إلى موعد صرف المقررات التموينية.

ويتم تفعيل بطاقة التموين بدل تالف وفاقد بعد 72 ساعة من استلام الرقم السري.

بطاقة التموين تفعيل بطاقة التموين تفعيل بطاقة التموين 2023 بوابة مصر الرقمية طريق الإنترنت رسائل الموبايل

مواد متعلقة

كيفية تفعيل بطاقة التموين 2022 من خلال 3 طرق.. تعرف عليها

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

أجدد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 مجانا وأتش دي

ضبط 4919 مخبزا مخالفا و18 قضية حجب سلع استراتيجية

أوكرانيون وروس يحتفلون بعيد الميلاد الأرثوذكسى على وقع استمرار المعارك

لضبط الأسواق.. شعبة الاتصالات بالغرف التجارية تطالب بتدوين السعر على جميع السلع

مصر ترحب بنتائج اجتماع رئيسى مجلسى النواب والأعلى لدولة ليبيا

توقعات بتراجع معدل تضخم أسعار المستهلك فى الدول العربية خلال 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

د. منى حلمى

إعلان مصر دولة هادئة عام 2023

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (3-3)

مؤمن المحمدي

آدينا بـ نتفرج

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس

رئيس الوزراء الفلسطينى: الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة قرصنة لن تثنينا عن مواصلة نضالنا

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟