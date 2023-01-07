خطوات تفعيل بطاقة التموين 2023 عن طريق الإنترنت والموبايل والرسائل

تفعيل بطاقة التموين من الأمور المهمة التي يهتم بها شريحة كبيرة من المواطنين كونها تسهل عليهم الحصول على السلع التموينية المدعمة خاصة في الأوقات التي يعيشها المجتمع من ارتفاع أسعار وعدم وفرة في الكثير من السلع لاستغلال التجار لذا وتفعيل خطوة هامة يجب أن يقوم بها كل من يحمل بطاقة جديدة، لذا ننشر لكم في هذا التقرير تفعيل بطاقة التموين 2023 عن طريق الإنترنت والموبايل والرسائل.

تفعيل بطاقة التموين 2023

ويقوم بعض الأشخاص باستخراج بطاقة تموين جديدة أو ظهور بدف تالف أو فاقد، ويجب أن يقوم الشخص بعمل تفعيل لها من أجل بدء الاستخدام وحصوله على السلع التموينية والخبز.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة طرق من أجل تفعيل بطاقة التموين وجميعها إلكترونيا من أجل التسهيل والتيسير على الأشخاص.

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ويمكن للمواطنين تفعيل بطاقة التموين 2023 عن طريق الإنترنت والموبايل والرسائل، وفي السطور الأتية ونخبركم طرق وخطوات تفعيل بطاقة التموين 2023.

خطوات تنشيط بطاقة التموين عن طريق الإنترنت 2023

ويمكن تفعيل بطاقة التموين عن طريق الإنترنت من خلال بوابة مصر الرقمية.

فتح حساب للشخص حامل البطاقة على بوابة مصر الرقمية

وحال عدم وجود حساب يجب أن ينشأ صاحب البطاقة حساب جديد باستخدام رقم الهاتف المسجل باحدي شركات المحمول باسم طالب الخدمة

الدخول على موقع مصر الرقمية ويمكن الدخول عليها من هذا الرابط

الدخول على حساب حامل البطاقة واكتب رقم هاتفك والرقم السري.

الضغط على تموين، ثم على أيقونة تفعيل بطاقة التموين.

الضغط على أبدأ الخدمة، وبعدها موافقة وأخيرا على التالي.

آخيرًا خطوة سيتم إرسال كود تفعيل بطاقة التموين على هاتفك المحمول.

تفعيل بطاقة التموين عن طريق رسائل الموبايل 2023

ويمكن كذلك تفعيل بطاقة التموين عن طريق رسائل الموبايل برسالة على رقم 9136، والحصول على الرقم السري الخاص يالتفعيل، إذ يمكن إرسال رسالة قصيرة sms عبر رقم التليفون المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية على رقم 9136.

وبعدها تصل رسالة للمستعلم أو حامل البطاقة عبر الهاتف وبها الرقم السري، إضافة إلى موعد صرف المقررات التموينية.

ويتم تفعيل بطاقة التموين بدل تالف وفاقد بعد 72 ساعة من استلام الرقم السري.