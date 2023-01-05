أسعار الزيت والسكر فى التموين لشهر يناير 2023

مع بداية الشهر الجديد يبحث الكثير من المستفيدين من الدعم التمويني عن أسعار الزيت والسكر فى التموين لمعرفة الكمية التي يحتاجون إليها هذا الشهر، بالتزامن مع صرف المُخصصات التموينية خلال الأيام القليلة الماضية.



أسعار الزيت والسكر فى التموين

في هذا التقرير نوضح لكم أسعار الزيت والسكر فى التموين خلال صرف التموين في شهر يناير 2023.

سعر الزيت وزن 800 ملل على بطاقات التموين تبلغ 25 جنيها.

زجاجة زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.

سعر سكر معبأ وزن 1 كجم 10.5 جنيه، ويصرف 2 كيلو سكر لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة الواحدة.

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023

• أرز معبأ وزن 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

• عدس مجروش وزن 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

• دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك وزن 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

• صلصة وزن 300 جم بسعر 6 جنيهات.

• شاي ناعم وزن 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

• مسلى صناعي وزن 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

• مكرونة وزن 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

• مكرونة وزن 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

• فول معبأ وزن 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

• تونة مفتتة وزن 140 جرام بسعر 12 جنيهًا.

• جبنة تتراباك وزن 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

• جبنة تتراباك وزن 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

• مربى أنواع وزن 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

• کیس ملح طعام وزن 300 جم بسعر جنيه واحد.

• طحينة بيضاء ظرف وزن 140 جرامًا بسعر جنيهين.

• مسحوق أتوماتيك وزن 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

• مسحوق عادي يدوي وزن 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

• صابون تواليت وزن 125 جم بسعر 6.50 جنيه.

• صابون غسيل وزن 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

• کیس سائل غسيل أوان وزن 80 جم بسعر جنيهين.

• لبن جاف وزن 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

• خل 5% حجم 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

• علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.

• قهوة سريعة الذوبان وزن 18 جم بسعر 3 جنيهات.

• بار حلاوة طحينية سادة وزن 40 جم بسعر جنيهين.

• بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

• بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

• بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

• بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.