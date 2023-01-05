وزير التموين: تخفيضات تصل لـ30% في معارض «أهلا رمضان»
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركاتها التابعة قد وجهت بإنشاء ركن بكل مجمع استهلاكي تحت مسمى “أهلا رمضان” بتخفيضات تتفاوت بين 25% و30%، بالإضافة إلى الشوادر التي شاركت فيها الغرف التجارية بكل محافظة.
وفي هذا السياق تلقى الدكتور علي المصيلحي تقريرا من شركتي الجملة العامة والمصرية ، وأفاد التقرير الوارد بإنشاء عدد من الأركان داخل المجمعات الاستهلاكية تحت اسم “أهلا رمضان” وجار تجهيز باقي المجمعات الاستهلاكية.
وأشار التقرير إلى قيام الشركة العامة لتجارة لجملة والغرف التجارية بإنشاء 3 معارض في جنوب سيناء في دهب والطور وشرم الشيخ بالإضافة إلى معارض شمال سيناء أيضاً والمنوفية ودمياط والشرقية وجار تجهيز نحو 50 معرضا بالتعاون مع الغرف التجارية.
وبالنسبة للشركة المصرية لتجارة الجملة أفاد التقرير بتجهيز بعض الأماكن بالمجمعات الاستهلاكية بركن لمعارض “أهلا رمضان” وجار استكمال بقية المجمعات الأخرى بالإضافة إلى مشاركتها في الشوادر والمعارض الأخرى التي تنشئ بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات بحد أدنى 66 معرضا بالمحافظات التي تعمل بها الشركة بالصعيد والقاهرة والجيزة.