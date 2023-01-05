الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التموين: تخفيضات تصل لـ30% في معارض «أهلا رمضان»

اهلا رمضان
اهلا رمضان

أكد  الدكتور  علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركاتها التابعة قد ‏وجهت بإنشاء ركن بكل مجمع استهلاكي تحت مسمى “أهلا رمضان” ‏بتخفيضات تتفاوت بين 25% و30%، بالإضافة إلى الشوادر التي ‏شاركت فيها الغرف التجارية بكل محافظة.

وفي هذا السياق تلقى الدكتور  علي المصيلحي ‏تقريرا من شركتي الجملة العامة والمصرية ، وأفاد التقرير الوارد بإنشاء عدد من الأركان داخل المجمعات الاستهلاكية تحت اسم “أهلا ‏رمضان” وجار تجهيز باقي المجمعات الاستهلاكية.

وأشار التقرير إلى ‏قيام الشركة العامة لتجارة لجملة والغرف التجارية بإنشاء 3 معارض في جنوب ‏سيناء في دهب والطور وشرم الشيخ بالإضافة إلى معارض شمال سيناء ‏أيضاً والمنوفية ودمياط والشرقية وجار تجهيز نحو 50 معرضا ‏بالتعاون مع الغرف التجارية.

وبالنسبة للشركة المصرية لتجارة الجملة ‏أفاد التقرير بتجهيز بعض الأماكن بالمجمعات الاستهلاكية بركن ‏لمعارض “أهلا رمضان” وجار استكمال بقية المجمعات الأخرى بالإضافة إلى مشاركتها في الشوادر والمعارض الأخرى التي تنشئ بالتعاون مع ‏الغرف التجارية بالمحافظات بحد أدنى 66 معرضا بالمحافظات التي تعمل ‏بها الشركة بالصعيد والقاهرة والجيزة. ‏

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الشركة القابضة للصناعات الغذائية الشركة العامة الشركة القابضة الشركة المصرية القابضة للصناعات القابضة للصناعات الغذائية الغرف التجاري المجمعات الاستهلاكية

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