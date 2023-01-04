وصلتك رسالة؟.. استبيان على التعريف بقيمة الدعم المقدم على بطاقة التموين

قامت وزارة التموين والتجارة بعمل استبيان للمواطنين على رسائل النصية التي تم إرسالها للمواطنين للتعريف بقيمة الدعم المقدم علي بطاقة التموين عبر الرابط https://poll.app.do/3389205/PXT0fjDK

وأكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، أنه لن يضار أي صاحب بطاقة تموينية، لعدم تسجيل رقمه المحمول على قاعدة بيانات البطاقات، لافتا إلى أن رسالة (sms) الخاصة بتفاصيل عملية صرف المقررات ترسل لمن قام بعملية تسجيل وتحديث رقم المحمول .

ونفى مدكور ما تردد بشأن إيقاف البطاقات التموينية التي لم تستلم sms عقب صرف المقررات التموينية، وقال ليس هناك اي علاقة بين إيقاف البطاقة وإرسال الرسائل.

وتعد خدمة إرسال SMS إلى أصحاب البطاقات التموينية عقب صرف المقررات، ضمن حزم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي

وحذر مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي من تجاهل أصحاب البطاقات التموينية من الذين لم يقوموا بتسجيل رقم المحمول الخاص بهم على قاعدة البيانات، عن طريق المنصات الإلكترونية، دعم مصر ومصر الرقمية، من عدم التمتع بالخدمات التكنولوجية التي تقدمها الوزارة حاليا، أو التي جاري استحداثها.