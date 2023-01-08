القبض على شاب تعدى على مُسن بسلاح أبيض في حلوان

ألقت مباحث القاهرة، اليوم، القبض على شاب تعدى على مُسن بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية بينهما في حلوان.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن تعدي شاب على مسن باستخدام سلاح أبيض بالقاهرة.



وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة حلوان بوجود مشاجرة ومصاب بأحد الشوارع، وكشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين شخص، مصاب بجروح متفرقة بالجسم وتم نقله للمستشفى وبين شاب وتربطهما صلة قرابة بسبب خلافات مالية بينهما لسابقة اقتراض الأول مبلغ مالي من الثاني دون رده تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثاني على الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، نتج عن ذلك إصابته.



وتم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم في ارتكاب الواقعة، بمواجهته أيد ما جاء بالفحص تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.