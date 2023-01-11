يقدم لكم موقع «الدستور» خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023 عبر موقع دعم مصر كي تستفيدوا بالدعم التمويني الذي تقدمه الدولة للمواليد عند إضافتهم لبطاقة التموين.



خطوات اضافة المواليد على بطاقة التموين 2023 عبر موقع دعم مصر

في هذا التقرير نوضح لكم خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023 عبر موقع دعم مصر ولينك الوصول إلى موقع دعم مصر.



من خلال موقع دعم مصر يمكن تسجيل إضافة المواليد الجدد إلى البطاقة التموينية بالدخول على الرابط التالي

https://digital.gov.eg/categories/5ce6953967c10324bfa190dfhttps://digital.gov.eg/categories/5ce6953967c10324bfa190df

ثم اختيار أيقونة اضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا

ثم يتم تسجيل الدخول برقم التليفون وكلمة السر

وبعدها كتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، ويجب أن يكون الاسم رباعيًا.

ثم كتابة الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة حتى تتم إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين، ثم كتابة صلة القرابة (ابن) أو(ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء)، وفي النهاية يتم الضغط على كلمة إضافة.



الأوراق المطلوبة من أجل إضافة المواليد لبطاقة التموين:



من يرغب في إضافة المواليد لبطاقته التموينية تجهيز الأوراق التالية من أجل التقديم

صورة البطاقة الشخصية للأرملة أو المطلقة على أن تكون البطاقة سارية.

صورة بطاقة التموين.

صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج - بالنسبة للأرملة.

صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته عن 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشئون الاجتماعية - بالنسبة لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

صورة كارنيه الخدمات المتكاملة - بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.





حصة بطاقة التموين للمواطنين



حصة بطاقة التموين من السلع المدعمة شهريًا تختلف على حسب عدد أفراد البطاقة المستفيدين والمقيدين عليها، فالأسرة التي لديها بطاقة تموين مقيد عليها 4 أفراد، تحصل على دعم شهري قيمته 200 جنيه، ويتم صرفها في صورة سلع مدعمة، كما تحصل على دعم الخبز بعدد 600 رغيف على مدار الشهر؛ بواقع 5 أرغفة يوميًا لكل فرد.



ويتم صرف زجاجة زيت للمواطن على البطاقة ‏التموينية بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وصرف 2 كيلو ‏سكر للمواطن على البطاقة التموينية وبحد أقصى 8 كيلو سكر ‏للبطاقة الواحدة، وصرف 1 كيلو أرز للبطاقة التى يقل عدد ‏أفرادها عن 4 أفراد، و2 كيلو أرز للبطاقة التى يصل عدد أفرادها ‏‏4 أفراد فأكثر.