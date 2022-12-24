السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

خطوات تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2022 و الفئات المسموح لها

التموين
التموين

تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2022 من ضمن أكثر الموضوعات بحثاً في الساعات الأخيرة من قبل المواطنين على الإنترنت.

وتستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الاكثر شهرة وإستخداماً “جوجل” من قبل المواطنين  بكافة انحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة كيفية تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2022، والفئات المتاح لها إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022.

وتزامناً مع اهتمام العديد من المواطنين لمعرفة كل ما هو يخص إضافة المواليد في بطاقة التموين 2022، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير مؤخراً على محركات الإنترنت وتشمل كيفية تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2022، والفئات المتاح لها إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

خطوات تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2022

يمكنك الأن عزيزي المواطن تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2022 بشكل إلكتروني وبخطوات بسيطة تتبعها في السطور التالي:

1 - الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية أو دعم مصر إلكترونياً لـ تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2022 من خلال الرابط: أضغط هنا .

2 - ثم تقوم بالدخول عبر تسجيل حساب جديد .

3 - في البداية قم بكتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.

4 - قم بوضع الاسم الأول للأم.

5 - اختر خدمات التموين.

6 - ثم اختر إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا، ثم بدء الخدمة في إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين.

7 - اكتب اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، ويجب أن يكون الاسم رباعيًا.

8 - ثم ضع الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة حتى تتم إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين.

9 - بعدها اكتب صلة القرابة (ابن) أو(ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء).

10 - اختر كلمة (إضافة).

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الفئات المتاح لها إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022

  • أصحاب معاش تكافل وكرامة
  • حاملو كارت الخدمات المتكاملة
  • أصحاب معاش التضامن الاجتماعي
  • أبناء الشهداء وزوجة الشهيد
  • أبناء الأسر البديلة
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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