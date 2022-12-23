«التموين» تتحفظ على 60 طن سلع غذائية دون فواتير بالجيزة

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في مديرياتها التموينية،ىحملاتها الرقابية على الأسواق ومخازن المواد الغذائية، وكذلك المرور على كافة الأنشطة التموينية والتجارية للتأكد من وصول الدعم لمستحقية ومحاربة الغش والاحتكار بكافة صورة.

وفي هذا السياق، تمكنت مديرية تموين الجيزة من التحفظ على نحو 60 طنا من سلع غذائية مختلفة الأنواع لعدم وجود فواتير، بالإضافة إلى كميات من الأسمدة الزراعية الغير صالحة للاستخدام، من خلال حملة رقابية موسعة.

وشنت مديرية تموين الجيزة حملة تموينية موسعة برئاسة هالة غريب وكيل المديرية، ومفتشى الرقابة المركزيه بالمديرية، بالاشتراك مع العميد يحيي زغلول مدير مباحث تموين الجيزة، على دائرة اطفيح وأسفر المرور عن الآتي:

تم ضبط عدة مخازن للسلع الغذائية مخالفة للقوانين والقرارات المنظمه للعمل لمزاولتها النشاط بدون ترخيص وبدون فواتيير فى قرية الكداية وقرية صول، وتم التحفظ على كميات السلع الغذائية لحين صدور قرار النيابة المختصة، والتحفظ على 60 طن سلع غذائية مختلفة الأنواع، (دقيق، مكرونة، عدس، ملح، فاصوليا).

كما تم ضبط كمية من الأسمدة الزراعية المدعمة المحظور بيعها في مخزن بالكداية أطفيح كمية قدرها 71 شيكارة زنة الشيكارة 50 كيلو جرام بإجمالي 3 أطنان و550 كيلو جراما.

- تم ضبط زيوت طعام مختلفة الأنواع، وتحرير محضر جنح مزاولة نشاط بدون ترخيص وبدون فواتير بكميات قدرها 7584 زجاجة.

- تم ضبط كمية من الشاي مختلف الأنواع، وتم تحرير محضر جنح مزاولة نشاط بدون ترخيص وبدون فواتيير.

- تم ضبط كمية من اللانشون مجهول المصدر وتم تحرير محضر جنح مزاولة نشاط بدون ترخيص وبدون فواتيير، وكذلك كميات من التونة نحو 288 كرتونة، تحتوي كل منها على 48 علبة، بدون فواتير وتم تحرير محضر جنح مزاولة نشاط بدون ترخيص وبدون فواتير وتم التحفظ على الكمية لحين صدور قرار النيابة المختصة فى هذا الشأن.