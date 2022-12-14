الخميس 15 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر موقع «بوابة مصر الرقمية»

بطاقة تموين
بطاقة تموين

رابط إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر موقع «بوابة مصر الرقمية»، من الأمور التى يزداد البحث عنها بشكل دائم من خلال استخدام مؤشر البحث "جوجل".

«الدستور» ترصد جميع التفاصيل الخاصة بهذا الأمر من خلال التقرير التالي:

بداية ..تعرف على الفئات المسموح لها إضافة مواليد جدد 

سمحت وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ 4 فئات من أصحاب البطاقات التموينية بإضافة المواليد الجدد للبطاقة التموينية وهم كالآتى:

سمحت وزارة التموين والتجاري الداخلية  لـ4 فئات من المواطنين إضافة المواليد الجدد:

1-المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من إضافة المواليد الجدد

2- للمواليد الجدد من أبناء ذوى الاحتياجات الخاصة الحاصلين على كارت للخدمات المتكاملة 

3.  كذلك لأصحاب معاش التضامن الاجتماعى  يمكنهم إضافة مواليد جدد

4. أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة يمكنهم إضافة مواليد جدد على البطاقات التموينية

السن الذى يسمح به إضافة مواليد جدد؟

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى منشور لها نشرته على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى أن السن القانونى الذى يسمح به إضافة مواليد جدد للبطاقات التموينية هو "4" سنوات .

 

 رابط إضافة مواليد جدد عبر موقع "بوابة مصر الرقمية" والخطوات

  • يقوم الراغب فى إضافة مواليد جدد بالدخول على موقع "بوابة مصر الرقمية" من خلال الضغط على هذا الرابط (من هن).
  • - يقوم صاحب الطلب بتسجيل حساب جديد للدخول
  • يقوم صاحب الطلب بكتابة  الرقم القومي له خلال البيانات المخصصة لذلك
  • يقوم صاحب الطلب بكتابة الأسم الأول للأم
  • يقوم صاحب الطلب بالضغط على زر "خدمات تموين"
  • - يقوم صاحب الطلب باختيار "إضافة أفراد اسرتى غير المقيدين تموينيا"
  • - ثم يضغط صاحب الطلب على إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين
  • يقوم صاحب الطلب بكتابة أسم المولود  الجديد "أبن" أو "ابنة" مع التأكيد على أن يكتب الاسم رباعى
  • - يقوم صاحب الطلب بكتابة الرقم القومي الخاص بالمولود المضاف
  • يقوم صاحب لاطلب بكتابة صلة القرابة "أبن" أو "ابنة"
  • سقوم صاحب الطلب بالضغط على زر اختيار الصفة "ضم أبناء"
  • ثم يقوم صاحب الطلب بالضغط على كلمة "إضافة"

مكاتب التموين مفتوحة لإضافة مواليد الفئات الخمس

كيفية إضافة مواليد على بطاقة التموين عبر بوابتي مصر الرقمية ودعم مصر

تعرف على شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

1. أقصى عدد لـ بطاقة التموين هو 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة.

2. يمكن إضافة فرد آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسرة الأولى بالرعاية، وأن تكون البطاقة مسجلًا بها 3 أفراد فقط.

3. يشترط أن يكون المعاش منخفضًا إلى 2500 جنيه.

رابط إضافة مواليد جدد بطاقة تموينية بطاقة التموين موقع دعم مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

حبس عاطل لحيازته أقراصًا مخدرة فى إمبابة

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 14-12-2022

اضبط تردد قناة bein sport المفتوحة 1و2 2022 الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الإسماعيلية الصحراوى

القبض على المتهمين بتعذيب وقتل شخص فى مدينة بدر

تقديم الخدمة الطبية بالمجان لأكثر من 195 ألف مواطن فى دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

مدحت بشاى

قيم الجمال.. والمناعة الإبداعية

عبد الرحيم طايع

كسر هيبةِ الأرجنتين والبرازيل

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟