رابط إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر موقع «بوابة مصر الرقمية»، من الأمور التى يزداد البحث عنها بشكل دائم من خلال استخدام مؤشر البحث "جوجل".

«الدستور» ترصد جميع التفاصيل الخاصة بهذا الأمر من خلال التقرير التالي:

بداية ..تعرف على الفئات المسموح لها إضافة مواليد جدد

سمحت وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ 4 فئات من أصحاب البطاقات التموينية بإضافة المواليد الجدد للبطاقة التموينية وهم كالآتى:

سمحت وزارة التموين والتجاري الداخلية لـ4 فئات من المواطنين إضافة المواليد الجدد:

1-المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من إضافة المواليد الجدد

2- للمواليد الجدد من أبناء ذوى الاحتياجات الخاصة الحاصلين على كارت للخدمات المتكاملة

3. كذلك لأصحاب معاش التضامن الاجتماعى يمكنهم إضافة مواليد جدد

4. أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة يمكنهم إضافة مواليد جدد على البطاقات التموينية

السن الذى يسمح به إضافة مواليد جدد؟

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى منشور لها نشرته على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى أن السن القانونى الذى يسمح به إضافة مواليد جدد للبطاقات التموينية هو "4" سنوات .

رابط إضافة مواليد جدد عبر موقع "بوابة مصر الرقمية" والخطوات

يقوم الراغب فى إضافة مواليد جدد بالدخول على موقع "بوابة مصر الرقمية" من خلال الضغط على هذا الرابط (من هن).

- يقوم صاحب الطلب بتسجيل حساب جديد للدخول

يقوم صاحب الطلب بكتابة الرقم القومي له خلال البيانات المخصصة لذلك

يقوم صاحب الطلب بكتابة الأسم الأول للأم

يقوم صاحب الطلب بالضغط على زر "خدمات تموين"

- يقوم صاحب الطلب باختيار "إضافة أفراد اسرتى غير المقيدين تموينيا"

- ثم يضغط صاحب الطلب على إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين

يقوم صاحب الطلب بكتابة أسم المولود الجديد "أبن" أو "ابنة" مع التأكيد على أن يكتب الاسم رباعى

- يقوم صاحب الطلب بكتابة الرقم القومي الخاص بالمولود المضاف

يقوم صاحب لاطلب بكتابة صلة القرابة "أبن" أو "ابنة"

سقوم صاحب الطلب بالضغط على زر اختيار الصفة "ضم أبناء"

ثم يقوم صاحب الطلب بالضغط على كلمة "إضافة"

تعرف على شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

1. أقصى عدد لـ بطاقة التموين هو 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة.

2. يمكن إضافة فرد آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسرة الأولى بالرعاية، وأن تكون البطاقة مسجلًا بها 3 أفراد فقط.

3. يشترط أن يكون المعاش منخفضًا إلى 2500 جنيه.