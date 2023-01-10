أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الكترونيًا بعد أن سمحت بإضافة أفراد جدد للبطاقات التموينية الأقل من 4 أفراد.بشروط محددة أعلنت عنها الوزارة في ديسمبر الماضي.

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط تسجيل دخول بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد.

رابط بوابة مصر الرقمية

أولًا الدخول عبر موقع بوابة مصر الرقمية من هنا

ثم قم بتسجيل حساب جديد للدخول، وقم في البداية بكتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين، ثم كتابة الاسم الأول للأم، واختر خدمات التموين.

ثم اختر غير المقيدين تموينيا، ثم بدء الخدمة في إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين، اكتب اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، ويجب أن يكون الاسم رباعيًا.

ثم قم بوضع الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة حتى تتم إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين، وبعدها اكتب صلة القرابة (ابن) أو(ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء، واختر كلمة (إضافة).

وحددت وزارة التموين 4 فئات لإضافة المواليد على بطاقة التموين، وذلك في إطار اتجاه الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الاولى بالرعاية وهم أصحاب معاش تكافل وكرامة، والحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة، و لأصحاب معاش التضامن الاجتماعي، والفئة الأخيرة هم أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

وأكدت وزارة التموين أنه يجب أن تقل سن الأفراد المراد إضافتهم على بطاقة التموين عن 4 أعوام، وأن تكون البطاقة مسجلًا بها 3 أفراد فقط، وألا يزيد معاش الحاصلين عليه من التضامن الاجتماعي عن 2500 جنيه.

خدمات بطاقة التموين

تقدم بوابة مصر الرقمية العديد من خدمات بطاقة التموين بالإضافة إلى خدمات لإضافة المواليد وذلك تسهيلًا على المواطنين.

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