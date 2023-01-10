الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تسجيل دخول بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد

بطاقة التموين
بطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الكترونيًا بعد أن سمحت بإضافة أفراد جدد للبطاقات التموينية الأقل من 4 أفراد.بشروط محددة أعلنت عنها الوزارة في ديسمبر الماضي.

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط تسجيل دخول بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد.

رابط بوابة مصر الرقمية

أولًا الدخول عبر موقع بوابة مصر الرقمية من هنا
ثم قم  بتسجيل حساب جديد للدخول، وقم في البداية  بكتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين، ثم  كتابة الاسم الأول للأم، واختر خدمات التموين.

ثم اختر غير المقيدين تموينيا، ثم بدء الخدمة في إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين، اكتب اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، ويجب أن يكون الاسم رباعيًا.

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رابط منصة مصر الرقمية 2023 وخطوات تسجيل حساب عليها

ثم قم بوضع الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة حتى تتم إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين، وبعدها اكتب صلة القرابة (ابن) أو(ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء، واختر كلمة (إضافة).

وحددت وزارة التموين  4 فئات لإضافة المواليد على بطاقة التموين، وذلك في إطار اتجاه الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الاولى بالرعاية وهم أصحاب معاش تكافل وكرامة، والحاصلين على  كارت الخدمات المتكاملة، و لأصحاب معاش التضامن الاجتماعي، والفئة الأخيرة هم  أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

وأكدت وزارة التموين أنه يجب أن تقل سن الأفراد المراد إضافتهم على بطاقة التموين عن 4 أعوام، وأن تكون البطاقة مسجلًا بها 3 أفراد فقط، وألا يزيد معاش الحاصلين عليه من التضامن الاجتماعي عن  2500 جنيه.

خدمات بطاقة التموين

تقدم بوابة مصر الرقمية العديد من خدمات بطاقة التموين بالإضافة إلى خدمات لإضافة المواليد وذلك تسهيلًا على المواطنين.

تفعيل بطاقة تموين، إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين، إصدار بطاقة تموين جديدة، نقل من محافظة إلى أخرى، فصل نفسي، ضم أفراد أسرتى، استعلام عن صرف، إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط، إضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيا، إيقاف نفسى من على بطاقة تموينية، ومنها خدمات إيقاف بطاقة تموينية،  إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية . 

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بوابة مصر الرقمية استعلام عن بطاقة التموين 2023

مصر الرقمية وزارة التموين لإضافة المواليد إضافة أفراد أسرتي تكافل وكرامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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