رابط منصة مصر الرقمية 2023 وخطوات تسجيل حساب عليها
دشنت مصر بوابة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين والتي تصل إلى حوالي 140 خدمة، وعملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تدشينها في إطار اتجاه الدولة لرقمنة كافة خدماتها المقدمة للمواطنين، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي خطوات تسجيل حساب على مصر الرقمية والخدمات التي تقدمها.
تسجيل حساب على بوابة مصر الرقمية
يستطيع المواطنون الاستفادة من خدمات مصر الرقمية التي تصل إلى 135 خدمة بعد تسجيل الدخول عليها من خلال عدة خطوات بسيطة.
أولا: الدخول عبر منصة مصر الرقمية من خلال الضغط على هذا الرابط
ثانيّا: قم بملء النموذج المحدد في الموقع، ثم اضغط على التالي.
ثالثّا: ادخل رقم هاتفك، ثم انتظر رسالة التفعيل.
رابعًا: أدخل رقم التفعيل في المكان المخصص، واضغط «التالي».
خامسًا: قم بإنشاء كلمة سر ثم أدخل بريدك الإلكتروني المفعل.
خدمات بوابة مصر الرقمية
يقدم موقع مصر الرقمية العديد من الخدمات والبيانات الحكومية فى مكان واحد ومنها:
- عدالة مصر الرقمية: خدمات متعلقة بالنواحي الجنائية والمدنية والاقتصادية والإدارية.
- المرافق: خدمات متعلقة بالسكن كالكهرباء والمياة والغاز والصرف الصحى.
- التعليم و الجامعات: خدمات متعلقة بالتعليم العالى والجامعات وخدمات التنسيق والتعليم الإلكتروني وغيره.
- الحماية الاجتماعية: خدمات متعلقة بالدعم الإجتماعى كالبرامج الإجتماعية والعلاج على نفقة الدولة والتمويل العقارى وغيرها
- الملكيات: خدمات متعلقة بالشهر العقارى والسجل العيني الزراعي والحضري.
- الخدمات المدنية: خدمات متعلقة بالأحوال الشخصية والأحوال المدنية والتوثيق والمرور.
- الشركات والمنشآت: خدمات متعلقة بالشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأمينات الإجتماعية.
- الصحة الرقمية: خدمات متعلقة بالرعاية الصحية من الإسعاف إلى العلاج.
- السفر والانتقال: خدمات متعلقة بالسفر الداخلى والخارجى.
- خدمات التموين ومنها:
- تفعيل بطاقة تموين
- إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين
- إصدار بطاقة تموين جديدة
- نقل من محافظة إلى أخرى
- فصل نفسي وتُمكّنك هذه الخدمة من فصل نفسك من البطاقة التموينية الحالية واستخراج بطاقة جديدة لك.
- ضم أفراد أسرتى وتُمكّنك هذه الخدمة من ضم أفراد أسرتك غير المقيدين تموينياً على بطاقتك التموينية.
- الاستعلام عن صرف وتمكنك هذه الخدمة من الاستعلام عن صرف البطاقة التموينية.
- إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا
- إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط و تُمكّنك هذه الخدمة من تحويل مستفيدي الخبز إلى مستفيدي تموين.