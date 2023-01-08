رابط منصة مصر الرقمية 2023 وخطوات تسجيل حساب عليها

دشنت مصر بوابة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين والتي تصل إلى حوالي 140 خدمة، وعملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تدشينها في إطار اتجاه الدولة لرقمنة كافة خدماتها المقدمة للمواطنين، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي خطوات تسجيل حساب على مصر الرقمية والخدمات التي تقدمها.

تسجيل حساب على بوابة مصر الرقمية

يستطيع المواطنون الاستفادة من خدمات مصر الرقمية التي تصل إلى 135 خدمة بعد تسجيل الدخول عليها من خلال عدة خطوات بسيطة.

أولا: الدخول عبر منصة مصر الرقمية من خلال الضغط على هذا الرابط

ثانيّا: قم بملء النموذج المحدد في الموقع، ثم اضغط على التالي.

ثالثّا: ادخل رقم هاتفك، ثم انتظر رسالة التفعيل.

رابعًا: أدخل رقم التفعيل في المكان المخصص، واضغط «التالي».

خامسًا: قم بإنشاء كلمة سر ثم أدخل بريدك الإلكتروني المفعل.

خدمات بوابة مصر الرقمية

يقدم موقع مصر الرقمية العديد من الخدمات والبيانات الحكومية فى مكان واحد ومنها:

عدالة مصر الرقمية: خدمات متعلقة بالنواحي الجنائية والمدنية والاقتصادية والإدارية.