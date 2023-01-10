«التموين»: توافر جميع السلع بأفرع مبادرة «كلنا واحد»

قال إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، إن مبادرة "أهلًا رمضان"، منذ بدايتها كانت تبدأ قبل رمضان بأسبوع واحد، ولكن هذا العام بسبب الظروف الاقتصادية كان هناك توجيهات من الرئيس عدالفتاح السيسي أن تبدأ من أول يناير أي قبل رمضان بـ 3 أشهر.

تمديد مبادرة الدعم المقدم على بطاقات التموين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية "dmc"، كما سيتم تمديد مبادرة أخرى وهي الدعم المقدم على بطاقات التموين من 100 إلى 300 جنيه للأسر الأولى للرعاية على بطاقات التموين، وفقًا لأعداد الأسرة.

وأكد أنه سيتم طرح جميع السلع الاستراتيجية منها الدقيق والسكر والأرز والمكرونة، وكان هناك استهلاك كبير للزيت، وقمنا بإعادة المسحوب وزيادة الكميات، مشيرًا أن السلع كلها ستكون متواجدة في كل أفرع المبادرة.