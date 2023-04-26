"التموين" تفتح المرحلة الـ 5 لمشروع جمعيتي

أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيه وزاري رقم 11 لسنة 2023، بشأن المرحلة الخامسة من مشروع جمعيتي، بعد الاطلاع على موقف المنافذ المفتوحة، والجاري تشغيلها خلال المرحلة الرابعة، وموقف الطلبات المقدمة لفتح مشروع جمعيتي من 1 يناير 2022.

وأكد التوجيه الوزاري أنه لا يتم قبول أي طلبات جديدة لفتح منافذ مشروع جمعيتي اعتبارا من 30 أبريل 2023 وتاريخ بداية المرحلة الخامسة من مشروع جمعيتي في 1 مايو ۲۰۲۳، وتشمل المرحلة الخامسة، الطلبات التي تقدم أصحابها لفتح منفذ مشروع جمعيتي اعتبارا من 1 يناير2022 وحتى تاریخ 30 أبريل 2023، ويتم التعامل مع طلبات المرحلة الخامسة اعتبارا من شهر مايو 2023 ووفقا للآتي:

إرسال الطلبات من جانب إدارة مشروع جمعيتي بالوزارة إلى مسئول المشروع بمديرية التموين لاستكمال المستندات المطلوبة من أصحاب الطلبات المقدمة وهي عبارة عن المستندات المطلوبة من المتقدمين للمشروع صورة بطاقة الرقم القومي.

وصورة المؤهل الدراسي والموقف من التجنيد وبرنت تأميني والتوقيع على ٢ إقرار يفيد عدم وجود صلة القرابة حتى الدرجة الرابعة ممن يعملون في مجال الأنشطة التموينية (أصحاب مخابز- بدالي تموين أصحاب مستودعات الدقيق أصحاب مستودعات البوتاجاز- أصحاب مشروع جمعيتي)، وحتى الدرجة الثانية من العاملين بالشركات التابعة لوزارة التموين ذات الصلة بنشاط المشروع وهم (مسؤولي صرف الحصة التموينية، أمناء العهد، مراجعي الحسابات، وأي موظف يرتبط عمله بالتفتيش والرقابة على المشروع من وزارة التموين. والمديريات التابعة لها وتكون وظيفته لها تأثيرا أو علاقة مباشرة مع المشروع في نطاق المحافظة التي بها الموظف الذي له صلة قرابة بطالب المشروع).

يتم فحص ومراجعة الشروط الأولية الخاصة بالمتقدم من واقع المستندات المقدمة والموضحة أعلاه من جانب مسئول المشروع بمديرية التموين وتتم كتابة موقف كل طلب، وعمل كشف تفصيلي بذلك وإرساله لإدارة المشروع بالوزارة.

كما يتم عرض الكشوف الواردة من مديريات التموين والموضحة في البند السابق، والتي تتضمن موقف كل طلب من جانب إدارة المشروع بالوزارة على الوزير تمهيدا لاتخاذ قرار المعاينة المبدئية من عدمه وفقا لموقف كل طلب.

وتقوم إدارة المشروع بوزارة التموين بإرسال الكشوف بعد اعتمادها من الوزير إلى مسئولي المشروع بمديريات التموين مرة أخرى لإجراء المعاينة المبدئية في ضوء ضوابط وتوقيتات المعاينات والتي ستصدر تفصيليا لاحقا من إدارة المشروع بالوزارة كما أن الطلبات التي تقدم أصحابها لفتح مشروع جمعيتي قبل تاريخ 1 يناير ۲۰۲۲ وتم رفضها خلال المراحل السابقة تعتبر كأن لم تكن ولا يتم الاعتداد بها بأي صورة من الصور ويعمل به اعتبارا من تاريخ ۲۰۲۳/ ۰/ ۱.

IMG-20230426-WA0022