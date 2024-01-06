السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيفية استلام الفيزا الخاصة بالبرنامج لبدء سحب قيمة المعاش

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة

يبحث عدد كبير من المواطنين المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة من وزارة التضامن الاجتماعي على كيفية استلام الفيزا الخاصة بالبرنامج لبدء سحب قيمة المعاش.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن موعد استلام فيزا تكافل وكرامة يكون بين 15 و 30 يومًا بحد أقصى
 

خطوات تنشيط فيزا تكافل وكرامة 2024

تبدأ خطوات تفعيل تأشيرة التكافل والكرامة، عندما تحصل على الفيزا وتستفيد من برنامج التكافل والكرامة للدعم النقدي أو بالاتصال بالخط الساخن 19680.

في حالة عدم معرفة المستفيد بكيفية تفعيل تأشيرة التكافل والكرامة من خلال الخط الساخن، يمكنه التواصل مع وحدة الشؤون الاجتماعية.

يقوم الموظف بالإدارة الاجتماعية بتفعيل الباركود على فيزا التكافل والكرامة وبعد ذلك سيتم تفعيله.

يستفيد حامل البطاقة من الرصيد الموجود في فيزا تكافل وكرامة بعد تنشيطها. 

ويمكن التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال الدخول عبر هذا الرابط

https://tk.moss.gov.eg/

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كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد ببرنامج تكافل وكرامة

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رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.. والخطوات الإلكترونية

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موعد صرف يناير 2024|خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

كما أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي شروط التقديم لبرنامج تكافل وكرامة:

أن يكون الفرد ذو الإعاقة لديه عجز يمنعـه عن العمل بشـكل منتظم ولايقدر علي إعالة مصاريف معيشته أو علاجه.

المريض بمرض مُستعصي يعجزه عن العمل،ويثبت درجة العجز من القوميسيون الطبي، ولابد ان يكون الفرد والأسرة  مستواها المعيشي متواضع، لا تمتلك الأسرة أراضي أكتر من فدان ولا  أملاك كبيرة مثل سيارات موديل بعد عام 2000 أو بيوت اخري أو جرارات.. الخ. 

لابد أن يكون الفرد لا يستفيد بأي مساعدة اعاقة أو عجز من الضمان الاجتماعي ولا معاش تأميني أو معاش مُحول أكتر من 400 جنيه.

و لا يعمل بوظيفة حكومية او خاصة بمرتب كبير.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

قيد مدرسي لجميع الأطفال.

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة شهادة الميلاد.

صور إقرار وصية الأيتام.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية.

قسيمة الزواج أو الطلاق.

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