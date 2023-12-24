الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي وموعد استلام الفيزا

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي من أكثر الموضوعات بحثًا وإهتمامًا لدى الكثير من المواطنين.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت وعبر موقع “جوجل” بشكل يومي من قبل المواطنين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية للحصول على رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي، وخطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

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كيفية الاستعلام تكافل وكرامة بالرقم القومى 2023 بالتفاصيل

 

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

تتبع الخطوات التالية حتى تتمكن من إتمام عملية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

1 - في البداية يقوم المستعلم بتسجيل الدخول على موقع الوزارة الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي: أضغط هنا.

2 - ثم يقوم المستعلم بتحديد أيقونة «استعلام عن نتيجتك» من أعلى الشاشة.
3 - ثم يقوم المستعلم بإدخال الرقم القومي المستفيد من معاش تكافل وكرامة.
4 - ثم يقوم بالضغط على أيقونة «استعلام».
5 - وسيظهر أمام المستعلم/ة كافة المعلومات المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة، بما في ذلك حالة الطلب مقبول أو مرفوض وكذلك أسباب الرفض.

 

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التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي

وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، يمكن التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال الدخول عبر هذا الرابط اضغط هنا.

 ثم اختيار الاستعلام عن موقف بطاقات تكافل وكرامة، ثم كتابة الرقم القومي في الجزء المخصص لذلك، ثم الضغط على «استعلام».

بعد ذلك سيظهر من خلال الموقع الإلكتروني نوع البطاقة للمستفيد من برنامج الدعم النقدي «تكافل أو كرامة»، وفي حالة الإيقاف أو التجميد سيذكر السبب عبر الموقع أيضا.

 

موعد استلام فيزا تكافل وكرامة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن موعد استلام فيزا تكافل وكرامة 2023 يكون بين 15 و30 يومًا بحد أقصى، ويمكنك الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي هنا

  1. ادخل الرقم القومي لصاحب فيزا تكافل او كرامة
  2. اضغط على كلمة استعلام

وستظهر بيانات المتقدم أو المستفيد من كارت تكافل او كرامة والوحدة الاجتماعية التابعة له، ومعرفة حالة الفيزا سواء تعمل او موقوفة او غيرها من البيانات.

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كيفية الاستعلام تكافل وكرامة بالرقم القومى 2023 بالتفاصيل

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