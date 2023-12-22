الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر ديسمبر 2023

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

مع قرب انتهاء شهر ديسمبر يشغل أذهان المستفيدين من المعاشات معرفة رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر ديسمبر 2023.

ويواصل الكثير من المواطنين البحث عن الرابط من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

ويعد برنامج تكافل وكرامة أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة لدعم ومساعدة المواطنين.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر ديسمبر 2023

ينشر "الدستور" بهذا التقرير خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر ديسمبر 2023 والرابط.

خطوات الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة 2023

يتاح التعرف عن أسماء الجدد ببرنامج تكافل وكرامة لعام 2023 وهذا سيكون من خلال الرابط الذي قد تم إعلانه عن طريق الوزارة التي ستخص وزارة التضامن الاجتماعي وبإمكانك المتابعة للشروط التي سنوضحها لك في الشروط وهي الآتية وهي:

  1. قم بالتسجيل علي “موقع التضامن الاجتماعي”، من هنا.
  2. ثم نقوم بالدخول علي “معاش تكافل وكرامة”
  3. بعد ذلك نقوم بإدخال “الرقم البطاقة الشخصية”
  4. ثم نقوم بالكبس والإختيار “رز الاستعلام”
  5. بعد ذلك سوف يتم اظهار لائحة الأسماء الجديدة التي ستخص برنامج تكافل وكرامة وأيضا سوف يظهر لكل اسم الحالة الخاصة أيا كان “مقبول” أو “مرفوض”
  6. واتاح أيضا كيفية الاستعلام عن الأسماء الجديدة التي تخص برنامج تكافل وكرامة وهذا من خلال الإتصال بالخط الساخن الذي يخض الوزارة وهو الذي تم إعلانه علي الرقم التالي “15335”.

فعال.. رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

رابط الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي 2023 برنامج "تكافل وكرامة"

شروط التكافل والكرامة

هناك الكثير من الشروط التي يمكنك متابعتها من خلال الفقرات الآتية:

  • يلزم علي الشخص المتقدم أنه يكون من الفئات التي لها الأحق وهم الأيتام والمطلقات والأرامل والمسنين
  • يجب ألا يمتلك المستفيد من البرنامج راتب شهري ثابت ليتمكن من الانضمان لـ تكافل وكرامة
  • ألا يكون من المستفيدين من برامج التضمان الاجتماعي الأخرى.

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فعال.. رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

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