معاش تكافل وكرامة.. اعترافات عصابة النصب على ذوى الهمم فى القاهرة

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطه في النصب على ذوي الهمم وإيهامهم بتوفيره معاش تكافل وكرامة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

اعترافات المتهم

وقال المتهم إنه نجح في إقناع عدد من ذوي الهمم وكبار السن أن لديه علاقات في الأجهزة الحكومية تمكنه من إنهاء كل الإجراءات الخاصة بهم، دون أن يتحرك الضحايا من مكانهم، مشيرًا إلى أنه كان يقول للضحايا "كل ما عليك هو دفع الرسوم المستحقة وزيادة بسيطة حتى يتم إنهاء الخدمة المطلوبة، وسيصل لك الكارت إلى باب منزلك"، موضحًا أن هذا الطريقة كانت الأسهل لإقناع ضحاياه الذين لا يستطيعون الحركة.

وكشف عن أنه لا يوجد لديه أي علاقات داخل الأجهزة الحكومية، وأنه فقط كان يوهم ضحاياه، ونجح من خلال ذلك في الاستيلاء على أموالهم.

تفاصيل بلاغ الأموال العامة

تلقت مباحث الأمور العامة بلاغًا من المواطنين يفيد بتضررهم من عامل لتورطه في النصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على تمكينهم من الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الهمم ومعاش تكافل وكرامة، من خلال علاقاته بالعديد من المسئولين فى بعض الجهات الحكومية «على خلاف الحقيقة».

بالفحص تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.