السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيفية الاستعلام تكافل وكرامة بالرقم القومى 2023 بالتفاصيل

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

رابط الاستعلام تكافل وكرامة بالرقم القومى 2023، ازدادت  محركات البحث عبر جوجل بتلك الكلمات البحثية من المستحقين بمعاش تكافل وكرامة.


كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

في التقرير التالي، يقدم "الدستور" للمواطنين المتقدمين في معاش تكافل وكرامه، عن الأسماء الجدد المقبولين من المستحقين وفقًا لتعليمات الوزارة في معاش تكافل وكرامة 2023.

وزارة التضامن الاجتماعي، تحرص دائما إلى مساندة ومساعدة ودعم المواطنين من خلال برنامج تكافل وكرامة، مما ادي  إلى ارتفاع معدلات البحث من الكثير  من المواطنين الراغبين في معرفة الاستعلام عن الأسماء الجدد تكافل وكرامة من خلال الرقم القومي، ونوضح لكم كيفية طريقة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي خلال السطور التاليه، وهل لهم حق الصرف من عدمه.

رابط الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي 2023 برنامج "تكافل وكرامة"


رابط الاستعلام تكافل وكرامة بالرقم القومى 2023

وننشر للمواطنين في التقرير التالي، رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي وذلك من خلال ما يلي:

الدخول علي موقع بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة من خلال الرابط الرسمي التالي:
https://tk.moss.gov.eg 

ثم الضغط علي أيقونة "استعلام"، ثم كتابة الرقم القومي، ثم  الضغط على أيقونة "خدمة الاستعلام"، وفي حالة وجود شكوي، فيمكنك الضغط على زر تسجيل شكوى، ثم تظهر أمامك كل التفاصيل حول المعاش الخاص بك.

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الأوراق المطلوبة 

وكما حددت وزارة التضامن الاجتماعي الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة،  التي يجب أن يجب توافرها عند التقديم لأول مرة على معاش تكافل وكرامة، تتمثل في إحضار صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج، وصورة شهادة ميلاد لكل أفراد الأسرة، وإحضار صورة من بطاقة التموين والتي تتضمن اسم مكتب التموين، وكود كشف الإعاقة، وصورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة، وصورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال، وصورة من إقرار الوصايا على الأيتام.

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