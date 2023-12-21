الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي 2023 برنامج "تكافل وكرامة"

نيفين القباح
نيفين القباح

يواصل المستفيدون من خدمات وزارة التضامن الاجتماعى البحث عن الرابط الخاص بالوزارة عبر محرك البحث "جوجل".

“الدستور” يستعرض في السطور التالية جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي "تكافل وكرامة"

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة حول الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة، تستعرض "الدستور" كافة التفاصيل عبر موقعها الإلكتروني، ضمن السلسة الاجتماعية التي تقدمها على مدار الساعة للزوار والمتابعين.

وأتاحت وزارة التضامن الإجتماعى موقع  إلكترونى  لخدمة المواطنين المشتركين فى مشروع أو برنامج "تكافل وكرامة"  والذى يمكن الدخول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط التالي:

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=10

 

رابط وخطوات الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة 2023

أتاحت وزارة التضامن الإجتماعى موقع إلكترونى لخدمة المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” وذلك لتزويد بالمعلومات المراد البحث عنها ومنها أسماء المواطنين الجدد الذين تم قبولهم فى البرنامج  للأستفادة منه وكذلك لمعرفة أسباب وقف المعاش فى حالة وقفه أو للاستفسار عن أى معلومة تخص البرنامج وذلك من خلال الدخول على الرابط التالى 

https://tk.moss.gov.eg/

متوفر الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

المستفيدون الجدد من برنامج “تكافل وكرامة” 

 

فى حالة الرغبة فى معرفة المستفيدين من معاش “تكافل وكرامة” للمتقدمين الجدد للحصول على المعاش  2023 يرجى اتباع الخطوات التالية:

التسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة بالضغط على هذا الرابط

https://tk.moss.gov.eg/

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إدخال رقم البطاقة الشخصية

الضغط أيقونة "الاستعلام"

تظهر لائحة الأسماء الجديدة التي تم قبولها ضمن قائمة المستفيدين من  برنامج تكافل وكرامة أو أولئك الذين لم يتم قبولهم.

الاستعلام عن الأسماء الجديدة تكافل وكرامة من خلال الخط الساخن

وعلى نفس المنوال اتاحت وزارة التضامن الإجتماعى خدمة الخط الساخن للاستعلام عن الأسماء الجديدة التي تقدمت للحصول على معاش برنامج تكافل وكرامة وهذا عبر الإتصال بالخط الساخن الذي قررته الوزارة للتواصل سريعا، و الذي قامت الوزارة للإعلان عنه من خلال موقعها الإلكتروني وهو  15335.

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وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة رابط وخطوات الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة 2023 عاش تكافل وكرامة الخط الساخن

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