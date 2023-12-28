الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"اليوم" يعرض تقريرًا يرصد احتفال جامعة القاهرة بعيد العلم وتكريم 60 من علمائها

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

عرض برنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرا تليفزيونيًا، يرصد احتفال جامعة القاهرة بعيد العلم وسط تكريم 60 من علماء الجامعة الأعرق وباحثيها.

وكرمت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال احتفالية عيد العلم الثامن عشر التي شهدتها قاعة الاحتفالات الكبرى، عددا من الوزراء والشخصيات العامة ورجال الدولة و60 من علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة بأنواعها في مختلف المجالات العلمية عن عام 2022.

وفي مقدمة المكرمين المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.

دي ام سي جامعة القاهرة برنامج اليوم

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