بأجواء احتفالية.. مسيرة حاشدة لطلاب جامعة القاهرة في ثاني أيام انتخابات الرئاسة

نظم طلاب جامعة القاهرة، مسيرة حاشدة للحث على المشاركة في انتخابات الرئاسة 2024، وذلك في ثاني أيام الاقتراع، وذلك حسبما استعرضت قناة “إكسترا نيوز”، على شاشتها.



وانطلقت صباح أمس الأحد الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.



وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

