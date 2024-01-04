الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مشاركة كوادر من جامعة حلوان بالبرنامج التدريبي الحوكمة الرقمية للقيادات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك كوادر من جامعة حلوان من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالبرنامج التدريبي الحوكمة الرقمية للقيادات والعاملين والمتعاملين مع وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة، والذى عقد بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتمت مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتناول البرنامج مجموعة من المحاضرات منها (الحوكمة الرقمية للعمليات والإجراءات والبيانات - الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد -مدونة السلوك الوظيفي -  الحوكمة الرقمية للقياس ومؤشرات الأداء - الحوكمة الرقمية للخدمات العامة - التحول الرقمى والقواعد والقوانين المنظمة للاختصاصات والمهام - دور وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى فى استدامة مصر الرقمية ).

والقى ورش العمل والمحاضرات العديد من الخبراء الأكاديميين العاملين بالمجال الرقمى والحوكمه الرقمية.

جدير بالذكر ان مشاركة الجامعة تعد احد نواتج زيارة الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجامعة فى شهر يوليو الماضي ضمن برنامج "انا مستعد" والتى تم فيها عرض التعاون وتدريب عدد (١٠٠) فرد من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعة.
 

وتمت مشاركة الجامعة تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق منسق عام البرنامج بالجامعة، الاستاذ هشام رفعت أمين الجامعة.

هيئة التدريس الحوكمة الرقمية جامعة حلوان اعضاء حسام رفاعي

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