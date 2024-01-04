الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

اليوم.. "ألسن عين شمس" تستضيف مدير مركز الترجمة والدراسات الحضارية بجامعة مانشستر

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تستضيف  كلية الألسن جامعة  عين شمس، اليوم الخميس، الدكتورة منى بيكر، مدير مركز الترجمة والدراسات الحضارية بجامعة مانشستر في إنجلترا ونائب رئيس الجمعية العالمية لدراسات الترجمة والثقافات المتعددة وأستاذ زائر في كل من جامعة هونج كونج بالصين وجامعة ميدليكس بالمملكة المتحدة وجامعة أوسلو بالسويد وذلك في تمام الحادية عشرة بقاعة المؤتمرات بكلية الألسن. 

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أحد أهم علماء اللسانيات في العصر الحديث.

الكلية حريصة على استضافة أصحاب السير الذاتية رفيعة المستوى لصقل خبرات ومهارات طلاب الألسن

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن الضيفة ستقوم بإلقاء محاضرة عامة حول موضوع: Paratexts: Theory and Methodology“، التي ستشمل محاور مهمة في مجال دراسات الترجمة تطبيقا على أنواع مختلفة للترجمات، موضحة أن المحاضرة تأتى في إطار حرص الكلية على استضافة أصحاب السير الذاتية رفيعة المستوى لصقل خبرات ومهارات طلاب الألسن، في مختلف المراحل الدراسية سواء الليسانس أو الدراسات العليا، مشيرة إلى أن رفع مستوى الأبحاث العلمية وتدويلها تأتى على رأس أولويات الجامعة لضمان تواجد الجامعة في التصنيفات العالمية.

الدكتورة منى بكير صاحبة مدرسة علمية فريدة وثرية فى مجال دراسات الترجمة

ومن جانبه، أشار الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن الدكتورة منى بكير صاحبة مدرسة علمية فريدة وثرية فى مجال دراسات الترجمة ولها العديد من المؤلفات والدراسات المهمة في هذا المجال، منها: 

• الترجمة والصراع

• قراءات نقدية في دراسات الترجمة

• مفاهيم نقدية

• موسوعة روتلج لدراسات الترجمة

• الترجمة والسياق

• النص والتقنية

• المترجمون في ساحة الحرب: القصص والرواة

• أخلاقيات إعادة السرد

• إعادة تأطير الصراع في الترجمة

• قضايا في بحوث الترجمة وعلاقتها بالعمل المهني

• الذخيرة اللغوية في دراسات الترجمة: نظرة عامة، ومقترحات لدراسات مستقبلية

• مراجعة للطرق المستخدمة في صياغة المصطلحات الجديدة في العربية

• اللسانيات والدراسات الحضارية.

كما أسست الدكتورة منى بيكر دار نشر سان جيروم St.Jerome، كما أسست كذلك المجلة العالمية المترجمTheTranslator.

كلية الالسن الدكتورة منى بيكر مركز الترجمة جامعة مانشستر انجلترا نائب رئيس الجمعية العالمية لدراسات الترجمة

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