جامعة الملك سلمان الدولية تعلن حصول 633 طالبًا على منح دراسية

أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية برئاسة الدكتور أشرف سعد حسين، استفادة 633 طالبًا من المنح الدراسية في شتى المجالات والبرامج التي تطرحها الجامعة خلال العام الجامعي 2023 – 2024.

وتنوعت المنح الدراسية التي حصل عليها الطلاب، وجاء على رأسها منح التفوق الدراسي التي تُقدمها الجامعة سواء كانت منح كاملة أو منح جزئية بنسب خصم مُختلفة، حيث تم توزيع تلك المنح وفقًا للقواعد والشروط المعتمدة من وزارة التعليم العالي بعد تصديق مجلس أمناء الجامعة، كما قدمت الجامعة مجموعة من منح الدعم الاجتماعي لأبنائها الطلاب، ومنح مخصصة لأبناء محافظة جنوب سيناء.



والجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، قد قدمت عددًا من تلك المنح في مجالات الهندسة، وهندسة وعلوم الحاسب، والعلوم الأساسية، كما قدم بعض من رجال الاعمال والبنوك الوطنية عددًا اخر من تلك المنح لدعم الطلاب المتفوقين.

وفي سياق آخر أطلق المجلس الأعلى للجامعات مُسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2024/2025؛ بهدف تحفيز الجامعات المصرية على التحول إلى جامعات صديقة للبيئة، وتعزيز الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق التنمية المُستدامة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية هذه المسابقة في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، ووجود جامعات مصرية خضراء صديقة للبيئة، مُوضحا أهمية مشاركة جميع الجامعات المصرية في هذه المسابقة، وبذل أقصى الجهود للفوز بها، مما يُساهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وبناء بيئة أفضل للجميع.

أوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2024 تم إطلاقها 30 ديسمبر 2023 وسيستمر إرسال المعايير والبرنامج الزمني للجامعات خلال أسبوعين، وسيتم تقديم الجامعات لملفات المسابقة بعد مرور شهرين على استقبالهم المعايير والبرنامج الزمني.