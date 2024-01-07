نزيف الأسفلت.. تفاصيل إصابة 37 مواطن في حوادث متفرقة بالمحافظات

لم ينقطع نزيف الأسفلت على مدار اليوم، حيث شهدت المحافظات العديد من حوادث المرور التي خلفت ضحايا ومصابين نتيجة أسباب مختلفة من بينها السرعات الزائدة.

وقام رجال المرور بالتدخل الفوري واستدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين الى المستشفيات لإسعافهم، وإجراء المعاينات اللازمة واللازم قانونا.

إصابة 5 مواطنين في البحيرة

وأُصيب 5 أشخاص بكسور وجروح مختلفة، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بمركز إيتاي البارود بالبحيرة.

وتلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبيَّن إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، بالقرب من قرية جنبواى التابعة لمركز إيتاي البارود.

إصابة مواطنين في الأقصر

وقع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين نتيجة السرعة الزائدة، في منطقة ميدان العوامية بمدينة الأقصر، الأحد، ما أسفر عن إصابة شخصين بكدمات وكسور وتم نقلهما لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 13 شخص في حادثين بأسوان

وقعت الحادثة الأولى على طريق كوم أمبو الصحراوى الغربى بالقرب من الكيلو 60، بعد انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وهم: "محمود عثمان، 34 سنة، طاهر محمود، 28 سنة، محمد إبراهيم، 31 سنة، أحمد محرم، 46 سنة، بخيت عباس، 40 سنة، حامد محمد، 25 سنة"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

ووقع الحادث الثانى على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من بنبان، وأسفر حادث انقلاب سيارة ملاكى عن إصابة 7 أشخاص، وهم: "علاء جمعة، 30 سنة، شعبان ادفاوى، 43 سنة، يونان لويس، 30 سنة، محمد ربيع، 30 سنة، محمد محمود، 39 سنة، أحمد رمضان، 25 سنة، جمعة أحمد، 40 سنة"، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

إصابة 6 مواطنين بالفيوم

أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى، فى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

إصابة 4 مواطنين بالشرقية

أصيب 4 أشخاص اليوم، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الإقليمى اتجاه بلبيس بنطاق محافظة الشرقية.

إصابة شخصين في مدينة 6 أكتوبر

وأصيب شخصين إثر انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر لتلقى العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.