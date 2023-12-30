نزيف الأسفلت.. مصرع شخصين وإصابة 47 آخرين فى حوادث متفرقة

نزيف الأسفلت لم ينقطع على مدار اليوم، حيث شهدت محافظات مصر العديد من حوادث المرور التي خلفت وراءها ضحايا ومصابين نتيجة أسباب مختلفة من بينها السرعات الزائدة.

وقد قام رجال المرور بالتدخل الفوري واستدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين الى المستشفيات لإسعافهم، واجراء المعاينات اللازمة واللازم قانونا.

إصابة 8 أشخاص على الطريق الأوسطي

كشف مصدر أمني عن إصابة 8 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق الطريق الأوسطي الصحراوي ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

إصابة 11 مواطنًا في قنا

أنقذ القدر 11 شخصا من الموت عقب إصابتهم مساء اليوم نتيجة وقوع حادث مروري بين سيارتين بطريق نجع حمادي الصحراوي الغربي بمحافظة قنا.

4 مصابين في انقلاب توك توك بالشرقية

أُصيب 4 أشخاص بكدمات وجروح وكسور متفرقة بجميع أنحاء الجسد، صباح اليوم السبت، وذلك على خلفية انقلاب مركبة "توك توك" بطريق كفر يوسف التابع لمركز ومدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

إصابة شخصين في الواحات

أصيب شخصان إثر انقلاب دراجة بخارية، بطريق الواحات الصحراوي، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

مصرع 2 وإصابة 11 في المنيا

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 11 آخرون، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي فى محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

إصابة 8 أشخاص في العاشر من رمضان

أصيب 8 أشخاص بإصابات تنوعت بين اشتباه كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد؛ وذلك على خلفية انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي أمام كوبري جينيفة 1 اتجاه العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

إصابة 3 أشخاص في بني سويف

أصيب 3 أشـخاص بينهم طفلة بمحافظة بني سويف، مساء اليوم، في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة أمام الشونة بطريق اهناسيا - ببني سويف، ونقلتهم سيارات الاسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.