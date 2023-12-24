نزيف الأسفلت.. مصرع مواطن وإصابة 33 في حوادث مختلفة بالمحافظات

نزيف الأسفلت ما زال مستمرا على العديد من الطرق والمحاور التي شهدت حوادث مرورية لأسباب مختلفة على مدار اليوم، والتي خلفت ضحايا ومصابين.

رجال المرور تدخلوا على الفور لاسستدعاء الإسعافات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة 14 في القاهرة

وقع حادث مروري مروع بين ميكروباص وسيارة ميني باص على طريق محور بن زايد الجنوبي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتسبب الحادث في إصابة 14 شخصًا.

على الفور، هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما قام رجال المرور بإجراء المعاينات اللازمة، وإزالة آثار الحادث وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

إصابة 7 أشخاص في المنصورة

أصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة فى حادث سير على طريق ميت غمر المنصورة أمام مدينة أجا، بعد انقلاب سيارة ميكروباص كان يستقلونها، مما تسبب فى غلق الطريق لفترة حتى تم رفع السيارة وتسير حركة السير مرة أخرى.

إصابة سيدة ونجلها في العجوزة

أصيبت سيدة ونجلها بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب توك توك بمنطقة أرض اللواء في العجوزة.

كان تلقى بلاغًا بوقوع حادث مرورى فى منطقة أرض اللواء بدائرة قسم العجوزة بالجيزة، على الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث.

إصابة شخصين بصحراوي الواحات

أصيب شخصان بكسور وجروح متفرقة بالجسم إثر انقلاب دراجة بخارية بطريق الواحات الصحراوى.

إصابة سائق وابنته

أصيب سائق في منتصف الخمسينات من العُمر، وابنته، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل محملة بالبنزين، على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة جهينة، غرب محافظة سوهاج

مصرع شخص وإصابة أخر في الفيوم

لقى مواطن مصرعه وأصيب آخر، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى، فى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

إصابة 5 مواطنين في الفيوم

أصيب 5 مواطنين، فى حادث اصطدام سيارة ملاكى بالرصيف بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى، فى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخذوا النيابة التى تولت التحقيق.