السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نزيف الأسفلت.. مصرع مواطن وإصابة 28 آخرين في حوادث متفرقة بالمحافظات

حادث سير
حادث سير

نزيف الأسفلت خلف وراءه العديد من الضحايا والمصابين، خلال الحوادث التي وقعت على الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظات على مدار الـ24 ساعة.

وقد حرص رجال الإدارة العامة للمرور على التعامل الفوري مع تلك الحوادث فور وقوعها، وقاموا باستدعاء الإسعافات لنقل المصابين والضحايا للمستشفى، وإجراء معاينات لتلك الحوادث واتخاذ الإجراءات القانونية كافة.

إصابة 6 مواطنين في الأقصر

شهدت منطقة كمين الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم، إصابة 6 مواطنين في حادث تصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الزراعى الشرقى، وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولي لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

إصابة 3 مواطنين في العياط

نجا 3 مواطنين من الموت المحقق، اليوم السبت إثر إصابتهم في انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى فى العياط بنطاق محافظة الجيزة.

مصرع مواطن بصحراوي الإسكندرية

صرحت جهات التحقيق بالنيابة العامة، بدفن جثة شخص لقي مصرعه على طريق القاهرة الإسكندرية، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

إصابة 4 مواطنين في الفيوم

وقع حادث انقلاب سيارة سوزوكي على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، أسفر عن إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

إصابة 15 شخصا في المنيا

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، أسفر عن إصابة 15 شخصًا.

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